Platforma TikTok este acuzată că ar reprezenta un risc grav pentru securitatea națională și suveranitatea României. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat un apel către Comisia Europeană (CE) pentru o investigație detaliată asupra modului în care platforma a influențat alegerile din acest an.

ANCOM a descoperit nereguli alarmante în gestionarea conținutului politic și a notificărilor legate de alegeri. Mai mult, ANCOM a jucat un rol crucial în facilitarea dialogului între instituții precum Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și platformele de social media. Totuși, TikTok a rămas opac, ridicând semne de întrebare cu privire la transparența și intențiile sale.

ANCOM are responsabilitatea de a supraveghea platformele digitale, conform Digital Services Act (DSA), un regulament european intrat recent în vigoare. Prin acest regulament, ANCOM a fost desemnată coordonator național, având rolul de „antrenor” al instituțiilor românești implicate în gestionarea spațiului online.

Deși Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este singura instituție responsabilă direct de monitorizarea conținutului online legat de alegeri, ANCOM acționează ca un liant între AEP și CE, facilitând comunicarea în situațiile în care platformele precum TikTok, ignoră solicitările oficiale.

„În primul rând, vreau să vă dau câteva elemente de context simple pentru a clarifica care este rolul ANCOM-ului în statul român cu privire la așa-zisa supraveghere a alegerilor. Noi ne ocupăm în statul român de supravegherea platformelor online, din perspectiva unui coordonator. Acest regulament digital services act, care a intrat în vigoare recent, vorbește despre supravegherea platformelor online, cum este Tik Tok-ul, a motoarelor mari de căutare, cum este Google-ul, ce intră în competența Comisiei Europene.

Comisia Europeană Comisia însăși este autoritatea care supraveghează și ia măsuri împotriva a ceea ce se întâmplă pe aceste platforme în spațiul european. ANCOM a fost, prin acest regulament DSA, intrat în vigoare, nominalizată ca fiind coordonatoare națională, autoritate națională pe DSA și suntem un fel de antrenor al tuturor instituțiilor statului român care au anumite competențe în offline și în urma acestui regulament au primit competențe și în online.

De exemplu, pe tot ceea ce înseamnă alegeri, AEP-ul este singura autoritate din statul român care este responsabilă de ceea ce se întâmplă în spațiul online în perioada de desfășurare a alegerilor. ANCOM este responsabil, ca autoritate supremă în stat pe acest regulament, de comunicarea între Comisia Europeană și AEP. Asta am făcut noi în mod constant și aș spune că am fost mai proactivi începând chiar din ianuarie anul trecut, pregătindu-ne de mai multe rânduri de alegeri şi am facilitat aceste discuții în momentul în care platformele de social media Meta, Instagram, Tik Tok-ul nu au reacționat la la la cerințele ARP-ului.

Adică AEP-ul vede o postare în mediul online care este considerată ilegală, ia legătura cu platformele și dacă platformele nu răspund, autoritatea în stat pe DSA, în cumul, trebuie să intervină și să faciliteze comunicarea cu Comisia Europeană cu privire la faptul că acea platformă nu dă importanță statului român”, a explicat Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.