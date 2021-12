Anca Goron deține un doctorat în domeniul Inteligenței Artificiale și are în spate peste opt ani de cercetare în cadrul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca.

Activitatea ei se desfășoară preponderent în domeniul Smart City. Unul dintre principalele proiecte implementate de Anca este platforma CityHealth.io, însă aceasta și-a lăsat amprenta pe multe alte proiecte, unele din ele destinate domeniului public. Dar Anca este bucuroasă că a putut să pună bazele unui proiect de suflet “m-am bucurat sa inaintez cu un proiect international drag mie într-un domeniu complet opus, si anume, cel vestimentar”, a declarat Anca Goron pentru Capital.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Anca Goron: Activand cu preponderență in domeniul Smart City, m-a bucurat sa vad o creștere tot mai mare a interesului pentru astfel de proiecte și implicit pentru produsele de care sunt responsabila (platforma CityHealth.io). Am fost, de asemenea, incantata sa contribui prin expertiza mea pe domeniul Inteligenței Artificiale la realizarea unor strategii în domeniul public, dar și oferirea de consultanta în domeniul privat, urmând ca in viitorul apropiat sa imi concentrez eforturile tot mai mult în aceasta direcție. De asemenea, m-am bucurat sa inaintez cu un proiect international drag mie într-un domeniu complet opus, si anume, cel vestimentar.

Însă, pe langa acestea, as dori să menționez ca o sustinatoare pasionată a acțiunilor de încurajare a femeilor de a alege o carieră în domeniul tehnologiei și științelor, faptul ca lucrez îndeaproape cu organizații in acest sens, particip la inițiative și mă implic ca voluntar în diferite proiecte. Astfel, pot sa menționez proiectul la care am lucrat cu asociația Women in AI USA, prin care am oferit mentorat unor tinere remarcabile ce au dezvoltat businessuri și produse bazate pe inteligenta artificiala.

În același timp am lucrat îndeaproape cu asociația studentilor de la cea mai prestigioasa universitate pe profil tehnic din India unde am susținut tinerele ce sunt la început de cariera în domeniul tehnologic și care încearcă sa își creeze un drum într-o lume predominant masculina. Am avut plăcerea de a intalni niște persoane remarcabile pe care le-am invatat, dar de la are am avut în același timp de invatat si eu.

De asemenea, am participat la cea mai mare conferința din lume pe subiectul Femei în domeniul Științei Datelor, patronată de Universitatea Stanford și adusă și în România de niște doamne remarcabile de la organizația 360.org. Prin interacțiunea cu diverse organizații, am avut sansa sa abordez si sa sustin cauze precum sănătatea mintală și importanța unui echilibru la nivel fizic si mental pentru a face fata stresului si provocărilor din acest domeniu, dar și modul în care tehnologia poate ajuta la abordarea celor mai frecvente tulburări mentale.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Anca Goron: Sa stii ca am zambit un pic in interior cand am ascultat întrebarea aceasta pentru ca m-a facut sa ma intorc la primul moment în care mi-am creat un plan pentru cariera mea, adică în jurul varstei de 6 ani când mi-am setat și primul meu obiectiv: de a realiza ceva în viața care sa impacteze lumea într-un mod pozitiv.

Dacă ar fi sa ma gandesc la provocări cred ca printre cele mai mari se numără limitarile ce s-au setat inconștient în mintea mea: de la problemele de sanatate din copilărie si adolescență, și mai ales de la bullying-ul constant la care am fost supusă fiind un copil ce era si gândea un pic altfel, de la o tanara ce a ales un domeniu preponderent masculin, de la o visatoare la care mereu i s-a spus sa își mai reducă din aspirații ca nu are cum sa reuseasca.

Tind sa merg atat de mult în spate pentru ca vreau sa subliniez faptul ca cel mai mare act de sabotaj asupra carierei și viitorului fiecăruia dintre noi este realizat în copilărie. Acei primi ani în care începem sa cunoastem si sa exploram lumea și să ne formăm relații sociale sunt vitali pentru succesul și realizarile din viitor. Toate acele “fantasme” ale trecutului ies la iveala cand nu te astepti si, de obicei, in cel mai prost moment ca, de exemplu, atunci cand decizi sa devii antreprenor, atunci cand iti construiesti un startup, atunci cand ai felurite încercări profesionale etc.

La fel s-a întâmplat și în cazul meu și o sa mă limitez la a menționa trei din astfel de momente: În timp ce lucram la teza de doctorat, făceam muncă de cercetare, aveam și un job în același timp și studiam. Îmi amintesc ca timp de mai bine de șase luni nu am ieșit din casa, studiam si lucram cate 16-18 sau poate chiar si 20 ore pe zi, eram determinata sa finalizez ce mi-am propus. Eram aproape de primul meu burnout și a fost de ajuns un episod personal sa mă doboare, sa ma determine sa renunț la tot…pot sa zic ca ce m-a salvat a fost suportul unor oameni apropiati remarcabili și mentori, dar și gandirea și modalitatea de abordare a problemelor ce mi-a fost dat sa o observ pe parcursul studiului în Argentina. Am invatat ca e uman sa recunosti ca nu mai poți si sa ceri sprijin, ca e uman sa faci pauze totale, e acceptat sa iti iei timp pentru tine, sa te vindeci si sa revii.

Atunci cand am realizat primul meu startup: am greșit, am eșuat, am invatat si m-am pus din nou pe treaba, pana cand am ajuns într-o situație asemănătoare ce m-a facut sa ajung la un al doilea mare impas…și aici cred a s-a intamplat ceva, si anume, am fost nevoită sa ma intorc la mine, la trecut și cu ajutorul unor oameni și situații care au venit ca lecții de viața, sa îmi iau invatamintele sa ma cunosc mai bine, sa nu mă sperie autenticitatea, sa nu imi fie frică de greșeli și provocări și să mă ridic. Am auzit o vorbă ce rezonează cu mine în fiecare zi: “cu cat urci mai mult in viața, cu cat te ridici mai mult, cu atat mai mari sunt și încercările și provocarile”…și acum stau și privesc de fiecare data cand sunt în fața unei noi încercări și o măsor și dacă îmi dau seama ca e extrem de grea și îmi spun ca “asta e bine pentru ca înseamnă ca am mai crescut un pic, am progresat.”

Atunci cand m-am lovit de situații neplăcute si greu de gestionat din postura de femeie, dar mai ales din postura unei femei care încerca sa se afirme, situații care m-au luat complet prin surprindere și de care dacă nu mi s-ar fi intamplat nu le-as fi crezut posibile. Ceea ce pot sa spun e faptul ca: “cu cat fiecare femeie lupta și se ridica peste acele prejudecăți, cu atat egalitatea de sanse devine o norma si bullyingul si situatiile neplacute din ce în ce mai rare”. Chiar dacă la suprafața, cel puțin, lucrurile par sa fie schimbate, realitatea ne arată contrariul. Nu pot sa trec cu vederea situația femeilor din Afghanistan de care multă lume spune ca nu are ce să ne impacteze, dar care, extrapolată, nu face decat sa ne atenționeze de faptul că, deși există în prezent aceasta iluzie a stabilității, lucrurile se pot schimba într-o secundă.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Anca Goron: Nu cred ca exista o rețetă a succesului, însă pot sa spun că este mai degrabă vorba despre definirea unor valori, aplicarea si păstrarea lor în contextul adaptării la situatia actuala si la nevoile schimbatoare ale pieței și ale societății.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Anca Goron: Cred ca trebuie sa deschid agenda ca sa va răspund…As spune ca e impartit in doua: o prima parte a zilei structurată: ma trezes cu alarma la 7 dimineata, îmi aloc cateva minute pentru meditație sau pur și simplu de “timp pentru mine”, verific emailuri și răspund la urgențe, mă pun la curent cu diverse noutăți sau evenimente, fug la dus și la sala și după la birou, la meetinguri sau rezolv diferite sarcini, între care încerc sa strecor și micul dejun si pranzul. A doua parte a zilei este, de obicei, mai nestructurata, pentru ca incerc sa o pastrez pentru evenimente sau lucruri neplanuite, activitati extra, proiecte, sau deadline-uri. Serile ma prind lucrand, citind sau cu activități dragi mie: iesiri cu prieteni, gătit sau pregătind și planuind diverse proiecte până mai tarziu in noapte.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Anca Goron: In contextul actual, cred ca as putea spune ca cea mai mare realizare este faptul ca am reușit sa trec peste niste încercări personale si sa imi pastrez sanatatea intactă, că familia și prietenii apropiati sunt sănătoși și ei. Am avut șansa sa revad prieteni si sa reiau legatura cu niște oameni ce mi-au impactat dezvoltarea mea, dar și să-mi definesc valori, scopuri în viață si sa cresc si sa evoluez ca persoana. Revenind la domeniul profesional, am avut onoarea de a fi premiata pentru munca depusă în domeniul Științei Datelor dar și Smart City și chiar nominalizată de curand pentru activitatea sustinuta în încurajarea femeilor de a aborda o cariera în domeniul tehnologic. Am avut sansa de a incheia colaborari in domeniul Inteligenței Artificiale la nivel international, dar si Smart City la nivel național si de a lucra cu niște persoane remarcabile din domeniul public la implementarea unor proiecte de referinta.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Anca Goron: A fost un punct de turnură emoțională, fizică și profesională as putea spune, un fapt neprevazut ce a lovit din temelie planurile și orânduirea în toate aspectele activității și vieții mele. A venit ca o lecție de viața și a zguduit temelia nevoiii mele si iluziei în același timp de control. Pot sa zic ca m-a invatat sa nu mai pun ancora în lucrurile exterioare, materiale, ci in mine. Pană la urma, dacă e sa privim dintr-un alt punct de referința, as îndrăzni să spun că singura constanta a celor care dețin, construiesc sau ajută la dezvoltarea unui business este capacitatea de adaptare, de a identifica rapid unghiurile moarte, riscurile dar și oportunitatile si de a acționa in acel sens, deci totul depinde de ei.

Ce pot sa spun este ca am fost nevoită sa renunț complet la unele proiecte, la altele a trebuit sa sa mă lupt sa le salvez și chiar sa schimb complet direcția. Am făcut compromisuri la nivel profesional, financiar si chiar personal, însă lucrurile tind în sfarsit sa se aseze, ceea ce mă face sa mă gandesc cu optimism pe mai departe și cu mai mult curaj.

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Anca Goron: Bineinteles. Sunt o persoana extrem de curioasa, creativă și indrazneata, așa ca am dezvoltat înclinații spre felurite activități care ma binedispun si ma provoaca în același timp. Am o multime de hobby uri , însă o sa enumar pe cele mai neconforme: colectionez obiecte vechi cu o poveste atipică în spate, pe care le achizitionez mai ales din călătorii. Am o mica obsesie pentru pălării, filme vechi, fotografie si astronomie. Îmi place foarte mult muzica, dansul și am fost atrasa de mica de pian si chitara, însă nu am reușit sa îmi aloc timp pentru a le aprofunda. Pe viitor, îmi propun sa le reiau atunci cand îmi va permite un pic programul.

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Anca Goron: Sunt o impatimita a experiențelor culinare așa ca mă voi folosi de aceasta pentru a răspunde întrebării. Dacă ar fi sa privim viața ca o masa somptuoasă, as spune că succesul este întocmai ca un Amuse Bouche. E menit sa iti anime papilele gustative, sa iti starneasca emoții, dar dacă privim un pic detașat este menit doar sa ne ademeneasca în aceasta călătorie a simțurilor, adică în ceea ce înseamnă “a trai cu adevarat”. Ceea ce incununeaza viața însă este impactul pe care-l avem asupra celor din jur, asupra lumii, liniștea interioară, o armonie între ceea ce suntem în interior și ceea ce manifestăm la exterior.

Dacă e totuși sa ma gandesc la ingrediente, as spune ca un melanj de ambiție, curiozitate, curaj, creativitate, munca, sacrificii, răbdare, autocunoastere, autenticitate, un strop de nebunie, toate “gătite” în stilul bain-marie al perseverentei. Lasand un pic la o parte aluziile gastronomice, pană la urma este vorba despre a seta o viziune clară a ceea ce înseamnă pentru fiecare dintre noi ideea de succes și să nu ne oprim, sa nu facem compromisuri pana nu transformăm în realitate imaginea din mintea noastra.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Anca Goron: Daca imi permiteți o descriere mai ludica, atunci m-as putea defini ca o eternă exploratoare idealistă, o cutezătoare perseverentă, un hazard armonios și amuzant al universului, un haos ordonat.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Anca Goron: Desigur. “Lumea așa cum am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu o putem schimba fără sa ne schimbam gandirea.” A. Einstein.