Detalii de ultim moment despre despărţirea dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Ce s-a întâmplat cu cadourile?

De data aceasta, este vorba despre cadourile pe care cunoscuta impresară i le-a făcut lui Reghe. După ce în presă s-a vehiculat că Anamaria Prodan a luat înapoi bolidul de lux de 450.000 de euro pe care i-l dăruise lui Reghecampf, impresara a ţinut să lămurească întreaga situaţie.

„Nu mai avem nicio legătură și nici nu îmi doresc. Niciunul dintre copii (nu mai are o legătură cu Reghe – n.red.).

El și-a ales Rolls-ul, eu am rămas cu Ferrari. Eu nu iau cadourile înapoi, el a luat totul înapoi și a luat și a furat. Simplu!

Îi doresc tot binele din lume.. și eu și copiii. Poate vreodată când Bebe va împlini 18 ani va avea decența să vină să-l vadă că până acum, a uitat”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru România TV.

Şi-a găsit deja Anamaria Prodan dragostea în braţele altui bărbat?

Un alt subiect vehiculat intens este cel al unei posibile noi relaţii pentru celebra impresară.

Anamaria Prodan a explicat că în acest moment este încă măritată, având în vedere că divorţul nu a fost pronunţat oficial, adăugând că îşi doreşte să rămână un exemplu pentru familia sa, semn că probabil nu se va implica oficial într-o nouă relaţie până când nu va finaliza procesul de divort.

„Sunt încă măritată! Eu am un respect și am avut un respect fabulos pentru Reghecampf și pentru familia mea. Am fost un exemplu toată viața și așa o să rămân”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.

Atac voalat la adresa lui Reghecampf: Trebuie sa îndepărtăm Răul! Sufletele neevoluate cad

Anamaria Prodan nu se sfieşte însă să recunoască faptul că totul s-a încheiat definitiv între ea şi Laurenţiu Reghecampf.

„Trebuie sa îndepărtăm Răul cât de repede putem!”, a scris impresara într-un mesaj postat recent pe contul său de socializare.

„Trebuie sa înțelegem că atunci când ceva s-a terminat… s-a terminat! Trebuie lăsat să dispară de lângă noi pentru a face loc noului!!!

TREBUIE sa îndepărtăm Răul cât de repede putem! Cel ce dispare, pleacă spre o alta orbită şi noi rămânem pe orbita pe care stam drepți si trăim frumos.

Este posibil ca orbitele uneori sa se intersecteze, dar foarte rar si nu pentru mult timp!

PRIVIŢI în viitor si nu încercați să aduceţi trecutul în prezent căci veți acumula multă suferință! Construiți un viitor superb, plin de bucurie și împliniri!

Cel ce dispare pe altă orbita nu este vrednic să vă stea alături și nu este demn sa rămână în lumea dumneavoastră! Sufletele neevoluate cad sau se întorc de unde-s luate!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.