Anamaria Prodan a surprins pe toată lumea. În ziua în care România a sărbătorit Victoria fabuloasă a Simonei Halep din finala de la Wimbledon, Prodanca era surprinsă când îl lovea pe antrenorul Astrei, Dan Alexa. Oficial, cei doi s-au certat din cauza unor transferuri.

“Cu Alexa a fost vorba de un transfer nereuşit, cu toate că după un meci nu poţi să-ţi dai cu părerea. Am avut o discuţie, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, el s-a îndârjit şi, cumva, m-a provocat. Bineînţeles, nu se aştepta nimeni la aşa ceva”, a spus Anamaria Prodan.

Neoficial, s-a speculat că cei doi ar avea o relație, iar Anamaria Prodan s-ar fi enervate din cauza faptului că la stadion și-ar fi făcut apariția iubita antrenorului Astrei. Anamaria Prodan nu se dezminte însă. Aceasta a șocat din nou. Spune că îi este rușine de ce a făcut, dar trece la alte amenințări. „Normal că mi-e ruşine de ce am făcut. Chiar dacă sunt impulsivă, nu e o chestie normală. Mi-am apărat antrenorii şi jucătorii întotdeauna, mai aprig decât aici. Am fost dezamăgită şi mă gândeam că gestul ăsta al meu a umbrit atâtea gesturi frumoase care s-au întâmplat în perioada asta“, a declarat Anamaria Prodan pentru Pro TV. Totuși, acesta ar putea să nu fie singurul gest uluitor al impresarului. „Când am văzut cum au reacţionat ceilalţi bărbaţi din fotbalul românesc, m-am gândit că pumnul ăsta trebuia să plece către altcineva“, a spus impresarul FIFA, care a fost pus la zid de diverşi oameni din fenomen, în frunte cu Gigi Becali.

Întrebată dacă mai e căsătorită cu Laurenţiu Reghecampf, Anamaria a răspuns arătându-şi verigheta.

