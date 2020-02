„De ziua mea, Laur întotdeauna îmi aduce flori. Când era tânãr fotbalist, în fiecare searã se oprea la florãrie şi lua toate florile pe care le gãsea. Toatã lumea credea cã tocmai avusesem nunta şi adusesem acasã toate florile. La noi ajunsese sã fie ziua mea în fiecare zi, pânã i-am spus stop, cã nu mai am unde sã pun atâtea flori!”, va povesti amuzatã Ana, în cadrul celui mai nou episod al reality show-ului Prodanca şi Reghe. Preţul succesului, de la Antena Stars.

Anamaria Prodan are multe probleme

Tot legat de cadouri, Anamaria va mai face o dezvãluire: „Ai mei mã ştiu: am o problemã cu genţile. Ia sã vedem câte probleme am: genţi, ceasuri, pantofi, haine…cred cã sunt plinã de probleme!”, a mai glumit aceasta, vorbind totodatã şi despre cadoul fãcut de Laurenţiu în acest an, o geantã bleu, care sã îi completeze colecţia impresioanantã de accesorii.

Deşi tocmai a împlinit 47 de ani, Anamaria spune cã nu a avut niciodatã o problemã cu înaintarea în vârstã: „Nici nu îi simt. La mine e invers efectul: cum trece un an, întineresc! Sã mã vedeţi pe la 50 de ani! Cred cã de la 40 de ani femeile încep sã descopere adevãrata viaţã!”, a mai completat vedeta.

Imagini în exclusivitate de la ziua de naştere a Anamariei Prodan

Cel de-al doilea episod al seriei le va aduce telespectatorilor imagini în exclusivitate de la ziua de naştere a Anamariei Prodan, sãrbãtoritã alãturi de foarte mulţi prieteni în Dubai, dar şi de la întâlniri de business, antrenamente, ieşiri cu prietenii sau alte evenimente din viaţa familiei. Deși locuiesc în țãri diferite, pe continente diferite și au preocupãri diferite, cuplul Anamaria și Laurențiu și copiii acestora sunt foarte conectați la viața de familie, întrerupându-și cât de des pot angajamentele pentru a petrece câteva zile împreunã.

În fiecare duminicã, de la 19:45, telespectatorii Antena Stars le vor putea fi alãturi Anei şi lui Laurenţiu la reşedinţa lor din Dubai, în vizitele de lucru pe care le fac în România şi în Florenţa, dar şi în casele lor din Milano sau America, având ocazia sã afle cum aratã o zi din viaţa fiecãruia.

Te-ar putea interesa și: