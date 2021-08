Anamaria Prodan are un apartament de 4 milioane de euro şi ştie să se facă remarcată în momentul în care ajunge în faţa clădirii în care locuieşte. Soţia lui Laurenţiu Reghecampf se laudă cu Lamborghiniul pe care îl deţine. O dovedeşte şi ultima postare de pe contul ei de Instagram, care a atras deja un număr important de aprecieri. Impresara a avut o apariţie de lux. Aceasta a atras toată atenţia chiar dacă parcarea era plină de bolizi de sute de mii de euro.

Anamaria Prodan şi-a făcut un cadou de 280.000 de euro. Aceasta a plecat în Dubai pentru a uita de problemele din căsnicie. Şi-a cumpărat un bolid de lux cu care se distrează pe străzi. Este vorba de un Lamborghini Huracan Evo, care are nevoie de 3.1 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 km/h.

„Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu”

Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a tot postat imagini cu noua ei „bijuterie”, pe care o adaugă la colecţia fabuloasă de maşini a familiei.

”Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu! Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați ‘cu bani’! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice.

Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”, a spus Anamaria Prodan pentru digisport.ro.

Anamaria Prodan a ținut să sublinieze ce relație model există între Rebecca, Sarah și Laurențiu Reghecampf. Un exemplu în acest sens l-a constituit momentul în care tinerele au vrut să înțeleagă mai bine conceptul de viață de noapte. Cum ele nu aveau voie să meargă în cluburi, Reghecampf a fost cel care a găsit soluția salvatoare. El nu a stat mult pe gânduri și s-a dus cu fiicele soției sale în club, pentru a le arăta ce se petrecere acolo.