Anamaria Prodan a fost acuzată că ar avea de ceva timp o relație cu Dan Alexa. Antrenorul divorțase de soția lui, iar sexy impresara se vedea din ce în ce mai rar cu Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a vorbit fără reţineri despre presupusa relație pe care ar avea-o cu Dan Alexa. Sexy impresara susține că între ei nu există nimic și că dacă s-ar fi întâmplat ceva, presa sigur ar fi aflat.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Dan Alexa, cu Ovidiu Burcă sau cu Dani Coman”, a spus Anamaria Prodan potrivit GSP.

„Se scrie de atâția ani că sunt cu Alexa, dar nimeni niciodată nu ne-a prins cu paparazzi. Pe mine 90 la sută din țară mă urăște! Nu mă prindeau ei cu un bărbat în ani de zile dacă eu eram singură în România și Laur prin Arabia sau prin Emirate?”, a mai spus Anamaria Prodan.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi, de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!”. Asta sunt eu!”, a încheiat Anamaria Prodan.

Te-ar putea interesa și: