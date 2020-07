„Când vine vorba despre deghizarea fişierelor rău intenţionate sub numele platformelor populare de streaming şi al conţinutului acestora, atacatorii se folosesc cel mai des de nume precum Netflix şi The Mandalorian (un serial original Disney+) pentru a păcăli utilizatorii.

Între ianuarie 2019 şi 8 aprilie 2020, peste 5.000 de utilizatori Kaspersky au fost expuşi la diverse ameninţări, în timp ce încercau să obţină acces la Netflix, prin intermediul fişierelor neoficiale care îi foloseau numele. În total, au fost depistate mai mult de 22.000 de încercări de infectare care au folosit numele Netflix drept momeală.

În ceea ce priveşte serialele originale de pe platformele de streaming, The Mandalorian a fost serialul cel mai des exploatat de către utilizatorii rău intenţionaţi, cu un număr de 1.614 utilizatori expuşi în acest fel şi 5.855 de tentative de infectare înregistrate”, notează sursa citată.

Amenințările au fost examinate

Totodată, cercetătorii Kaspersky au examinat ameninţările cibernetice asociate conţinutului original de platformele de streaming, iar în urma examinării a 25 de seriale originale de pe Hulu, Disney+, Netflix, Apple TV Plus şi Amazon Prime Video s-a descoperit că un număr de cinci seriale au fost utilizate cel mai frecvent de către atacatori ca momeală au fost, respectiv: The Mandalorian (Disney +), Stranger Things (Netflix), The Witcher (Netflix), Sex Education (Netflix) şi Orange is the New Black (Netflix).

În total, 4.502 de utilizatori Kaspersky au fost expuşi la diverse ameninţări prin intermediul fişierelor rău intenţionate, care conţineau numele unuia dintre aceste cinci seriale, ca momeală, cu un număr de 18.947 de tentative de infectare înregistrate. Cel mai mare număr a provenit de la fişierele care conţineau numele The Mandalorian, un serial popular, marca Disney +, ca momeală – 1.614 utilizatori şi un total de 5.855 de tentative de infectare, arată analiza de specialitate.

Amenințări tip Troieni

„Atât pentru platforme, cât şi pentru show-urile originale, ameninţările cel mai frecvent întâlnite de utilizatori sunt, de asemenea, cele mai periculoase: diverşi Troieni. Aceste tipuri de fişiere rău intenţionate permit atacatorilor să facă orice, de la ştergerea şi blocarea datelor până la întreruperea funcţionării computerului. Unii dintre troienii distribuiţi au fost troienii spion – fişiere rău intenţionate, deosebit de periculoase, care urmăresc acţiunile utilizatorilor pe dispozitivul infectat. Cu ajutorul programelor spyware, utilizatorilor li se pot colecta datele personale, fotografiile, precum şi informaţiile referitoare la conturile lor bancare”, avertizează experţii în securitate cibernetică.

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică fondată în 1997. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejaţi de tehnologiile Kaspersky, precum şi 270.000 de companii client.