Vești imense pentru români înaintea sărbătorilor de iarnă. ANAF a scos la licitație mașini confiscate. Putem să ne achiziționăm un bolid de lux la prețuri extrem de mici.

Mașini de lux, la preț de nimic

Lista celor de la ANAF este una diversificată. Fiscul vinde modele Dacia, Opel, Mercedes sau chiar Mitsubishi. Dacă vrei să cumperi ceva la preț mic, acum ar fi momentul.

Mașinile din curtea ANAF, printre care se găsește și-o Dacia Dokker, au fost confiscate și au ajuns în proprietatea statului. Vestea bună e că preţurile sunt accesibile. Vânzarea este directă sau prin licitație. Autoturismele sunt vândute de Administrația Județeană a Finanțelor Publice din mai multe județe din țară.

Cei din Brașov își pot achiziționa un autoturism Citroen C8 la un preț de 1.200 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 18 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0369.800081.

ANAF Brașov mai are în proprietate un autoturism Skoda Fabia Break, an fabricație 2007, cilindree 1.422 cmc, motorină, culoare albastru la un preț de 2.678 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 19 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 18 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0269.841990.

De asemenea, se mai poate cumpăra o Autoutilitară Mitsubishi L200, an fabricatie 2007, cilindree 2.477 cmc, motorină, tracțiune integrală, culoare negru, la prețul de 15.150 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 16 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 13 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0368.443050.

Cei din Brașov au mai scos la licitație un autoturism Audi A4, an fabricație 1996 la prețul de 845 lei.Licitația va avea loc în data de 13 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 12 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0265.443312. Și o Autoutilitară Volkswagen Transporter, an fabricație 1992, motorină la prețul de 1.200 lei (nu se percepe TVA). Licitația va avea loc în data de 12 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 11 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0369.800308.

Cei de la AJFP Cluj au scos la vânzare un autoturism Dacia Dokker, an fabricație 2014, cilindree 1.461 cmc la prețul de 18.700 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 17 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 16 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0260.662309.

Vedeta este un Mercedes scos la licitație de AJFP Iași. Vorbim de o Autoutilitară Mercedes Benz 638 SV 10 VOG, an fabricație 1999 la preț de 1.399 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 17 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 16 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0230.541054.

Și asta nu e tot. Ieșenii își mai pot cumpăra un Mercedes Benz GLC 250, an fabricație 2018 – 170.968 lei (fără TVA)

Autoturism BMW 520D, an fabricație 2000, culoare negru la prețul de 3.715 lei (neimpozabil), dar și o Semiremorcă Krone SDP 27, an fabricație 2000, culoare alb la 5.668 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 13 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 12 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0230.312310.

Și oferta de la AJFP Timișoara e una de invidiat. Aici s-a scos la licitație un autoturism Mercedes Benz E 400 CDI, cilindree 3.996 cmc, an fabricație 2003, motorină – 10.160,46 lei (scutit de TVA). Licitația va avea loc în data de 17 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 16 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0256.499334.

De asemenea, un autoturism Skoda Fabia, cilindree 1.198 cmc, an fabricație 2007, benzină, culoare gri – 8.961 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 17 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 16 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0256.259410.

Autoturism Opel Zafira, cilindree 1.910 cmc, an fabricație 2008, motorină, culoare alb – 12.876 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 16 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 13 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0256.259410.

Autoturism Mazda 2, cilindree 1.399 cmc, motorină, an fabricație 2004, culoare verde – 4.970 lei (fără TVA).

Autoturism Skoda Citigo, cilindree 999 cmc, benzină, an fabricație 2014, culoare alb (kilometraj și baterie defecte) – 10.693 lei (fără TVA)

Autoturism Skoda Citigo, cilindree 999 cmc, benzină, an fabricație 2014, culoare alb – 12.500 lei (fără TVA). Licitația va avea loc în data de 12 decembrie. Data limită pentru depunerea ofertelor este 11 decembrie. Informații suplimentare la telefon 0256.259410.

