Marea câştigătoare de la “Românii au talent” este Ana-Maria Mărgean, în vârstă de 11 ani.

Fetiţa-ventriloc a câştigat vineri marele trofeu al emisiunii de la PRO TV, premiul de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat concurent.

“Încă plutesc, nu m-am trezit din visul acesta frumos”

A doua zi, cât încă visul frumos îi este foarte viu în amintire, Ana-Maria Mărgean le-a povestit jurnaliştilor Click ce a simţit când şi-a auzit numele pe scena de la “Românii au talent”.

“Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat, încă plutesc, nu m-am trezit din visul acesta frumos. Vă mărturisesc că sunt în al nouălea cer. Este cea mai frumoasă experiență din viața mea. Mereu mi-am dorit să vin la Românii au talent și, pentru mine, era un vis împlinit doar să ajung în finală.

Nu mă așteptam să câștig. Părinții mei sunt și ei copleșiți de emoții, nici lor nu le vine să creadă. Sunt foarte mândri de mine!”, spune fata de numai 11 ani care i-a convins pe români să o voteze graţie vocii ei incredibile, inteligenţei şi abilităţilor de ventriloc.

“Am făcut poze cu jurații, am vorbit cu ceilalți concurenți, apoi am strâns un sac de confetti și l-am luat acasă, ca amintire. Surioara mea mai mică, Ava (4 ani), m-a așteptat cu flori, am tăiat un tort și am aruncat confetti prin toată casa. Am dormit doar vreo două ore, spre dimineață”, a adăugat Ana-Maria Mărgean, potrivit click.ro.

“Se pare că această carantină m-a ajutat, a făcut ceva bun din mine!”

Ana-Maria povesteşte că a descoperit arta de a vorbi fără a-ţi mişca buzele pe când avea 9 ani, pe YouTube. În perioada de carantină, când toată lumea a fost blocată în casă, a început să exerseze cu adevărat.

“Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Aveam timp liber și voiam să încerc ceva nou. Până la urmă, se pare că această carantină m-a ajutat, a făcut ceva bun din mine! Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat.

Pare complicat la început să vorbești/cânți cu gura închisă, dar te obișnuiești, îți trebuie doar exercițiu. Iau lecții de ventrilocie, de canto, dar și de teatru, urmăresc tutoriale, studiez tehnici vocale și coregrafii”, a mărturisit Ana-Maria.

Ana-Maria Mărgean s-a gândit ce ar putea să cumpere cu banii câştigaţi la show-ul PRO TV

Marea câştigătoare de la “Românii au talent” are deja câteva idei despre ce ar putea face cu marele premiu de 120.000 de euro.

“Eu aș vrea să investesc în educația mea muzicală, să le cumpăr ceva frățiorilor mei și familiei. Pentru mine, cel mai mult îmi doresc un cățeluș mic și pufos, pe care să-l strâng în brațe toată ziua. Mi-ar plăcea un bichon maltez, pentru că poate fi ținut în casă. Acum, cred că părinții mei vor fi de acord.

Sora mea vrea o pisică, a fost primul lucru care m-a întrebat vineri seara, dacă acum o să-i iau și ei pisică. Noi mai avem acasă un papagal și trei broscuțe țestoase. Și lor vreau să le cumpăr un acvariu mai mare cu filtru, ca să fie mai în largul lor. Iubesc animalele, mereu mi-am dorit multe, dar în apartament e mai greu.

Visul meu este să fac un hotel pentru animalele de companie și să am personal grijă de ele. Iată o idee de a cheltui cei 120.000 de euro! Sau ne-am puta muta din apartament, la o casă cu grădină, ca să putem ține mai multe suflețele. Toți din familie suntem morți după animale”, a spus Ana-Maria Mărgean.

