Dacă dai un search pe google după „event 201” primul site care apare la rezultate este al Centrului Johns Hopkins pentru Siguranța în sănătate (The Johns Hopkins Center for Health Security). Instituția respectivă a realizat, împreună cu World Economic Forum și cu Bill and Melinda Gates Foundation, fundația prin care omul de afaceri Bill Gates face acte de caritate, un eveniment, numit Event 201, prin care au făcut un „exercițiu” privind o pandemie.

Evenimentul cu pricina a avut loc la foarte scurt timp înainte să apară primul caz de coronavirus în China. Mai precis, evenimentul a avut loc pe data de 18 octombrie 2019, la New York, iar primul caz de coronavirus din China ar fi avut loc, conform unor informații undeva pe data de 17 noiembrie 2019. Adică o lună mai târziu. Ca o paranteză, la eveniment a participat inclusiv un membru al China CDC, Centrul chinez pentru controlul și prevenirea bolilor, care este o agenție independentă a Comisiei Naționale de Sănătate cu sediul la Beijing.

Ulterior, pentru că foarte mulți adepți ai conspirațiilor au spus că acesta a fost un eveniment la care s-a pus la cale pandemia de coronavirus, The Johns Hopkins Center for Health Security a venit cu o precizare pe care, de asemenea, o găsim pe site-ul instituției.

Precizarea se referă la faptul că ei nu au prezis că epidemia va provoca moartea a 65 de milioane de persoane, așa cum a apărut pe tot felul de site-uri conspiraționiste, însă s-a ținut să se precizeze că ei doar au „modelat un scenariu de pandemie de coronavirus.” Așadar, precizarea dă un detaliu foarte important și anume faptul că scenariul modelat de ei a vizat chiar o pandemie de coronavirus.

Bun, nu discutăm acum detalii despre faptul că au prezis sau nu au prezis un anumit număr de decese. Este interesant faptul în sine, că niște oameni au vorbit explicit despre o pandemie de coronavirus, așa imaginară cum zic ei, la doar o lună înainte ca acest eveniment chiar să înceapă să se întâmple.

Altfel spus, s-a simulat o pandemie de coronavirus, iar ulterior, aceasta chiar a avut loc.

Sponsori: Departamentul de Stat american și Rockefeller

Dacă ne uităm un pic pe lista sponsorilor și a partenerilor pe care îi are The Johns Hopkins Center for Health Security apar câteva nume sonore de instituții precum Organizația Mondială a Sănătății, Fundația Bill și Melinda Gates, pe care am menționat-o deja, The Rockefeller Foundation, U.S. Department of State, State of Defense, U.S. Food and Drug Administration.

Coronavirusul, catalogat drept armă biologică

La categoria Resurse, de pe același site, apare o subcategorie denumită Fact Sheets, despe care instituția spune următorul lucru.

Așadar, la Fact Sheets, găsim date despre agenți chimici și biologici care au fost folosiți în trecut pentru acte de terorism sau care sunt considerate o amenințare serioasă.

Un simplu click pe Fact Sheets ne trimite către o pagină în care sunt mai multe amenințări de natură chimică și biologică, precum Antrax, însă mai jos apare și familia coronavirusurilor, din care face parte și covid-19 și care este menționat chiar explicit.

Așadar, lăsând deoparte toate conspirațiile, este cert că s-a vorbit, la nivel de scenariu, de o pandemie de coronavirus, cu puțin timp înainte ca aceasta să debuteze. În spatele centrului care a organizat acest scenariu se află o serie de fundații precum Bill Gates și Rockefeller, dar și instituții de înalt nivel al Guvernului american.

