Congresul a lansat o investigație pentru a determina dacă Emergent Biosolutions, care a distrus 15 milioane de doze de vaccin Johnson& Johnson, a câștigat contractul federal pentru realizarea vaccinurilor datorită legăturilor cu un fost oficial al administrației Trump.

Ancheta se întinde mult mai departe decât începutul pandemiei, vizând o serie de contracte federale discutabile.

„Investigăm informații conform cărora Emergent a primit contracte de milioane de dolari pentru fabricarea vaccinurilor COVID-19, în ciuda datelor care arată că personalul este calificat inadecvat și există probleme de control al calității”, au scris parlamentarii.

În 1998, Emergent (numită atunci BioPort) a cumpărat licența pentru un vaccin anti antrax. Vaccinul, BioThrax, a fost aprobat de FDA în 1970, dar rămâne singurul vaccin aprobat de FDA pentru antrax.

Prin urmare, Emergent a devenit singurul furnizor de vaccin antrax pentru stocul național strategic (SNS) al guvernului federal.

Când Emergent a cumpărat vaccinul în 1998, o doză costa aproximativ 3,35 dolari. Până în 2010, prețul a ajuns la 28 dolari pe doză. Acum, prețul depășește 30 de dolari, iar prețurile medii cu ridicata sunt chiar mai mari, ajungând la 90 dolari pe doză.

Emergent a crescut prețul de achiziție pentru vaccinul antrax cu 800% de la achiziționarea medicamentului în 1998 ”, scriu legiutorii americani în scrisoarea lor.

„Astfel, în ultimul deceniu, aproape jumătate din bugetul SNS a fost dat pe achiziționarea vaccinului antrax de la Emergent.

Aceste costuri în spirală au contribuit la lipsa unor echipamente critice, inclusiv ventilatoare, măști, afectând grav capacitatea guvernului de a răspunde la criza covid-19”. Iar asta s-a văzut în timpul pandemiei, lucru recunoscut chiar de Robert Kadlec, fostul consultant Emergent.

Kadlec a fost nominalizat în 2017 de președintele Donald Trump la șefia Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR). După confirmarea sa, Emergent a primit milioane de dolari în contracte federale de la ASPR, inclusiv contracte pentru SNS care au fost atribuite fără licitație, notează parlamentarii în scrisoarea lor.

Deși Emergent nu a permis inspecții federale, administrația Trump a plătit companiei 628 milioane dolari în iunie 2020 pentru fabricarea vaccinurilor covid-19.

Ulterior au apărut rapoarte care indicau probleme de control al calității la uzina din Baltimore a companiei Emergent.

„În timpul procesului de fabricație, compania a contaminat milioane de doze de vaccin de la Johnson & Johnson cu ingrediente din vaccinul AstraZeneca”, au scris parlamentarii.

În paralel, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a publicat un raport, după mai multe inspecții, descoperind deficiențe semnificative.