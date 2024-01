Armata a cumpărat mii de licențe Windows

Consiliul Suprem de Apărare a Țării este de părere că o firmă ar reprezenta amenințări la adresa securității naționale, dacă ar fi autorizată pentru utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G.

Totuși, Armata Română nu ia în considerare un astfel de risc, scrie defapt.ro.

În plus, o companie numită ASSECO SEE a câștigat un contract în valoare de 1,3 milioane de euro pentru procurarea de licențe Windows Server Standard. Compania este implicată într-un scandal legat de achizițiile de produse IT la DNA.

Această companie are multe contracte cu Comandamentul Apărării Naționale. Instituția a cumpărat numeroase licențe Microsoft, iar pentru acestea a semnat acorduri cadru care depășesc 16 milioane de euro.

Mii de licențe Microsoft Windows 11 Profesional Upgrade

În prima săptămână a lunii decembrie 2023, Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) a finalizat licitația împărțită în trei loturi pentru achiziționarea de licențe Microsoft și Windows Server Standard.

Instituția este cea responsabilă de securizarea și consolidarea rezilienței infrastructurilor cibernetice militare împotriva amenințărilor din mediul online.

În cadrul primului set de achiziții, se urmărea procurarea unei cantități variabile între 1.811 și maxim 9.601 licențe pentru actualizarea la Microsoft Windows 11 Profesional. Cel de-al doilea set de achiziții viza procurarea unei cantități cuprinse între 79 și 2.130 de licențe pentru actualizarea la Microsoft Windows 11 Enterprise.

Cele două categorii de achiziții au fost obținute de către Telelink Business Services, sucursala din România a grupului bulgar Telelink Business Services Group AD.

Florin Iovu este responsabil de gestionarea acestei societăți. Valoarea achizițiilor de ridica la aproximativ 1,7 milioane de euro.

Telelink a fost interzisă de CSAT

Guvernul României a emis o decizie de respingere a solicitării companiei Telelink pentru autorizarea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G.

Acest lucru se întâmpla cu 60 de zile înainte de obținerea contractului la licitația organizată de Comandamentul Apărării Cibernetice la data de 4 octombrie 2023.

„Se respinge solicitarea pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Telelink Business Services SRL (…) ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și al parteneriatelor strategice bilaterale”, se arată în decizia Guvernului.

Florin Iovu nu a oferit detalii în ceea ce privește licența câștigată la CApC atunci când sursa anterior citată l-a contactat.

De asemenea, el a spus că nu știe de faptul că firma pe care o reprezintă este percepută ca o amenințare la adresa securității naționale.

Compania apare în dosarul DNA Microsoft

A treia categorie de achiziții, ce implica procurarea unui număr cuprins între 121 și maxim 1.739 de licențe Windows Server Standard destinate operațiunilor pe servere, a fost obținută de către ASSECO SEE, sucursala din România a companiei poloneze ASSE Group.

Valoarea acordului a fost de 6,67 milioane lei.

Sucursala din România a firmei poloneze a schimbat denumirea în ASEE Solutions SRL și este condusă de un Consiliu de Administrație compus din șapte membri.

Adrian Năstase, care ocupă poziția de președinte în acest consiliu, nu este asociat cu fostul premier, având un nume similar.

El a fost asociat în afaceri cu Mihai Tănăsescu, fostul ministru PSD al Finanțelor.

Mihai Tănăsescu a fost implicat în ancheta DNA privind afacerea de corupție Microsoft. A fost investigat pentru luare de mită și spălare de bani. Mai târziu, dosarul a fost închis.

De asemenea, a fost menționată și firma Asseco. Conform rechizitoriului, aceasta era presupusă să obțină contracte pentru vânzarea de licențe la Enel Servicii Comune SA și Electrica SA, în schimbul unui comision plătit prin intermediari unei persoane cu conexiuni la ambele companii.

ASEE Solutions, contracte pe bandă rulantă

Firma ASEE Solutions a fost selectată în cadrul licitațiilor organizate de către Comandamentul Apărării Cibernetice pentru procurarea de licențe.

În ultimii cinci ani, compania a încheiat multiple acorduri-cadru cu divizia cibernetică a Armatei Române.

Cel mai amplu acord-cadru a fost semnat ca urmare a unei licitații organizate în 2019. Acesta cuprinde achiziția a unui număr variabil între 981 și 20.000 de licențe MS Office Standard.

Acest contract a avut o valoare de peste 31,7 milioane de lei. Informațiile disponibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) indică semnarea unor contracte subsecvente în valoare de 19,2 milioane de lei până în prezent.

La sfârșitul anului precedent, s-a dezvăluit o altă afacere controversată în care ASEE Solutions a fost implicată.

Jurnaliștii de la Rise Project au adus la lumină faptul că Direcția Națională Anticorupție a încheiat în ultimii patru ani contracte în valoare de peste două milioane de lei cu compania Asseco See. Una dintre persoanele responsabile pentru decizia privind câștigătorii licitațiilor este șeful biroului de IT, Corneliu Sterea. Soția lui este angajată la Asseco See din mai 2020.

După ce a fost angajată, contractele cu DNA au început să apară.

Printre achiziții se numără și una finanțată din fonduri norvegiene destinate combaterii corupției.

Curtea de Conturi susține că această achiziție: