Amazon a depus plângeri în instanța din Italia şi Spania împotriva brokerilor de recenzii false

Amazon se confruntă de ani de zile cu recenziile false, însă această problemă s-a agravat în timpul pandemiei provocată de coronavirus, pe măsură ce un număr impresionant de oameni au accesat platforma pentru cumpărături online.

În prima sa plângere penală din Europa, Amazon a spus că vizează „un broker de profil înalt din Italia care vinde recenzii false”, însă nu a numit persoana respectivă. Potrivit Amazon, inculpatul pretindea că a construit o reţea de persoane care doresc să cumpere produse de pe site-ul său şi să posteze recenzii de cinci stele în schimbul unei recompense bănești. Zeci de mii de oameni s-au alăturat canalelor dedicate de pe platforma de mesagerie Telegram, fiind înscriși de intermediari anonimi pentru a scrie recenzii bune de cinci stele produselor de pe Amazon, totul în schimbul unei recompense bănești. Recenziile bune, de cinci stele, îi conving pe oameni să cumpere anumite produse, neștiind că acele recenzii sunt false.

„Continuăm să ne îmbunătăţim controalele proactive, să inventăm noi tehnologii şi învăţarea automată pentru a detecta actorii răi şi să găsim noi modalităţi de a-i trage la răspundere”, a explicat Dharmesh Mehta, vicepreşedintele Amazon pentru servicii de vânzare pentru parteneri, potrivit unui comunicat de presă.

Amazon a depus apoi o plângere civilă în Spania împotriva AgenciaReviews, acuzând-o că a rambursat integral costurile clienţilor, odată ce publică o recenzie falsă de cinci stele. AgenciaReviews a precizat într-un comunicat de presă că canalul său a funcţionat doar ca program de testare, iar cumpărătorii nu au fost obligaţi să scrie recenzii de cinci stele.

Amazon a anunțat recent că a trimis avertismente către alte cinci site-uri web din Germania care direcţionau vizitatorii către un broker de recenzii false, explicând că de atunci toţi au fost de acord să oprească această activitate prin semnarea unei scrisori de încetare şi renunţare. Plângerile depuse în Europa se adaugă unui număr tot mai mare de procese intentate în Statele Unite ale Americii, relatează Reuters.

Zilele trecute, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a transmis un advertisment legate de starea economiei americane, susținând că probabil vor veni vremuri mult mai grele.

Într-un tweet postat miercuri, Jeff Bezos a făcut comentarii asemănătoare cu cele ale directorul executiv al Goldman Sachs, David Solomon.

„Da, probabilităţile din economie spun să ne pregătim pentru vremuri mai grele”, a scris Jeff Bezos într-un comentariu ataşat unui clip din interviul acordat de Solomon în cadrul emisiunii TV „Squawk Box”.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 18, 2022