Ludovic Orban a spus că PNL a avut grijă ca alocațiile să fie majorate

“Ce să vă spun, este un non subiect. PNL a avut întotdeuna grijă ca alocaţiile pentru copii să crească. Majorările din 2015, 2019 au fost crescute de PNL, tot noi am avut grijă să le indexăm cu rata inflaţiei. În situaţia de faţă, proiectul de lege adoptat la iniţiativa PSD, un amendament la proiectul de lege nu poate fi aplicat până în momentul în care se va realiza rectificarea bugetară”, a declarat Orban.

Voucherele înlocuitoare de alocații, un subiect disputat

“Vouchere? Nu, aşa aţi citit dumneavoastră la un post de televiziune pe crawl. Am dat exemple, întrebat fiind, am dat exemple că există şi alte modalităţi de a sprijini financiar, m-am referit la alte ţări şi am spus foarte clar că nu există niciun altfel de proiect referitor la acest subiect, că noi respectăm legislaţia şi că obiectivul nostru este să creştem alocaţiile pentru copii”, a declarat Orban, scrie News.ro.

Ministrul Muncii a vorbit azi despre alocațiile copiilor

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, marţi seară, că a ridicat problema eficientizării sistemului de acordare a alocaţiilor pentru copii, cunoscută fiind realitatea conform căreia de multe ori de banii respectivi beneficiază părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare copiilor. ”Se mai joacă şi la păcănele”, spunea ministrul Muncii, afirmând că voucherele ar putea fi o soluţie, mai ales dacă nu ar putea fi folosite pentru cumpărarea de ţigări sau alcool sau dacă ar fi condiţionate de participarea la şcoală.

Te-ar putea interesa și: