Este vorba despre o platformă care poate schimba lumea, care le poate oferi celor dezavantajați ajutor și care poate transforma acțiunile caritabile într-un joc foarte interesant. Și cum suntem în anul 2021 nu putem vorbi despre un proiect de ultimă oră fără blockchain sau tokenizare, aceste două aspecte făcând parte din platforma „Give an Angel”. Astăzi o să vă prezentăm echipa din jurul acestui start-up, misiunea sa, modul în care un nou tip de platformă ia naștere și care sunt șansele sale pentru a schimba modul în care înțelegem platformele de socializare.

Un vis care ar putea schimba lumea

Entuziasmul Alinei se simte încă din primele momente de când vorbește despre proiectul Give an Angel. Principala misiune a platformei este de a crea o punte digitală între oamenii care pot să ajute și cei care au nevoie de ajutor printr-un sistem similar binelor cunoscute pagini de social media. În trecut, ea a mai făcut voluntariat pentru Salvați Copii, implicându-se în strângerea de fonduri pentru tinerii care suferă de leucemie. O altă experiență foarte interesantă despre care ne-a povestit a fost și voluntariatul pentru Fundația ICAR, un ONG care ajută refugiații să se adapteze în România.

Alina Anton și-a luat bacalaureatul la Liceul „Sfântul Sava” din București în anul 2013. Până în clasa a XI-a își imagina că o să devină doctor, motiv pentru care începuse din timp meditațiile la chimie și biologie. Fiind la un profil de informatică intensiv s-a gândit că aceasta este modalitatea prin care putea scăpa de programare. Până la urmă, planul cu medicina a căzut, și după finalizarea liceului s-a înscris la UCL – University College London, specializarea Science in Information Management for Business (n.r. IT și Management).

Chiar dacă a plecat în străinătate pentru studii, Alina a decis să se întoarcă acasă pentru a deveni antreprenoare. Din ce ne-a povestit a părut că nu se atașase așa de mult de mediul britanic, chiar dacă a legat prietenii extraordinare cu ceilalți studenți străini veniți la studiu.

La sfârșitul anului 2016 își deschide propria companie la noi în țară, în sistem de franciză, numită Ally’s Playground. Era un business de jocuri interactive prin București prin intermediul căruia a organizat activități pentru grupuri mai mari de 50 de persoane. Această poveste a luat sfârșit în momentul în care compania de unde franciza jocurile a fost cumpărată.

A fost administratorul unei companii de real estate, însă în paralel lucra la cel mai important proiect din viața sa: Fundația Give an Angel (n.r. Dăruiește un Înger). În luna august a anului 2019, fundația lua naștere, iar odată cu ea, visul tatălui său începea să prindă contur.

Am întrebat-o pe Alina Anton cine a venit cu ideea proiectului, cine a fost persoana care a pus cap la cap această platformă inedită și cine este în spatele său. Totul a pornit de la un vis al tatălui său, un om de afaceri implicat în imobiliare, care și-a dorit să dea o parte din câștigurile sale spre cauza caritabile. Vorbind despre vis, prima dată am înțeles că Alina se referea la un ideal, însă după ne-a explicat că situația este un „și – și”: „El a visat literalmente o platformă prin care oamenii sunt răsplătiți pentru faptele bune și acesta era modul prin care oamenii erau educați să facă bine, fiind răsplătiți într-un anumit fel”. Timp de luni de zile au stat și au discutat cum să pună în practică visul, au creat platforma, s-au gândit la diferite schimbări, iar astăzi avem varianta finală.

Blockchain, instrumentul de internaționalizare al actelor caritabile

Fundația Give an Angel își propune să fie un intermediar între alte fundații, ONG-uri sau persoane fizice care își doresc să ajute oamenii indiferent de unde se află pe glob. Astfel, au în plan crearea unei platforme de social media care să aibă ca scop ajutorarea lor prin intermediul like-urilor și donațiilor. Sistemul este unul simplu, dar care promite foarte multe:

„Fiecare om care postează o faptă bună pe platformă este răsplătit în criptomoneda ANGEL. Cu cât mai multe interacțiuni are postarea sa, cu atât mai multe monede ANGELS o să primească”, ne explică Alina Anton. Practic, este un Facebook sau Instagram în care scopul postărilor este de a scoate în evidență o faptă bună. Dacă te-ai dus o zi întreagă să faci voluntariat pentru o cauză nobilă, la sfârșitul zilei poți posta pe platforma Give an Angel experiența ta. În funcție de numărul de like-uri pe care le strângi, care poartă numele de „Wings” (n.r. Aripi), fundația te răsplătește cu moneda virtuală proprie.

De ce un token?

Alina Anton ne-a explicat că prima dată au venit cu ideea de social media, însă trebuiau să găsească o formulă cât mai simplă de a realiza tranzacții rapide și directe. Când vorbim despre aceste două caracteristici, primul gând pe care îl avem în minte în 2021 este blockchain și crypto. Avantajele principale date de acest sistem de tranzacționare sunt evidente: de oriunde de pe glob vei putea ajuta o persoană nevoiașă în doar câteva secunde. Tot ce trebuie este să achiziționezi câteva monede ANGEL, să le pui în portofelul tău virtual, iar când vei vedea pe platforma un caz care te impresionează, îl vei putea susține în mod direct. Astfel, fie că ești din România și vrei să ajuți niște oameni din Australia sau invers, cea mai mare utilitate a tokenului este că nu trebuie să te mai chinui cu costuri de tranzacționare și că o acțiune caritabilă poate fi ușor realizată oriunde pe glob: „Vrem să creăm o comunitate de oameni binevoitori, care să facă fapte bune. Dacă vom colabora toți, putem atinge un bine absolut”.

Sistemul a fost gândit astfel încât tu să fii răsplătit și să poți face ce vrei cu tokenurile tale. Poți să le donezi mai departe sau să le folosești după bunul plac. Echipa Give an Angel a identificat faptul că popularitatea și hype-ul din jurul criptomonedelor este și un bonus pentru notorietatea platformei caritabile. Până la urmă, obiectivul lor este de a crea o rețea de socializare în care știrile și postările să fie pozitive și în care se încheagă o comunitate cu o pasiune comună: bunătatea.

Având în vedere acest scop nobil, una dintre principalele mele curiozități a fost: „Orice fapt bun poate fi răsplătit cu acest token? Chiar și dacă ajuți o bătrânică să treacă strada?”. Ei bine, fix așa este: dacă ajuți o bătrânică să treacă strada, faci o poză în care spui o povestioară, iar tot acest moment devine unul viral pe platforma, fundația îți va acorda tokenuri.

Pentru a putea fi confirmată veridicitatea evenimentului trebuie să încarci o dovadă: un videoclip, o poză, o înregistrare, etc. „Chiar dacă fapta bună poate fi considerată mică sau neimportantă, ajută alți oameni și inspiră alți oameni să facă bine. Dacă eu astăzi ajut o bătrânică să treacă strada, poate altcineva vede postarea mea și decide să-și ajute, spre exemplu, o vecină, apoi tot așa. Este un lanț de întâmplări care poate duce la un moment dat la fapte mărețe”, explica Alina Anton. Este un sistem pe stilul „pay it forward” în care fiecare faptă bună poate genera reacții pozitive în societate și care poate duce, evident, la multiplicarea lor.

Pe de altă parte, tehnologia blockchain vine și cu un mare avantaj pentru fundație: transparența. În ziua de astăzi există o anumită reticență în rândul anumitor români cu privire la actele caritabile și la faptul că poate nu le ajung banii unde trebuie. Aceasta este o realitate în societatea noastră chiar dacă avem în jur o mulțime de fundații și ONG-uri care au strâns milioane de euro prin donații pentru construirea de spitale sau tratamente extrem de costisitoare pentru diferite boli. Prin intermediul tehnologiei blockchain, fiecare transfer este transparent, are în spatele său un link, iar persoana care primește donații poate să vadă din partea cui au venit tokenurile. Evident, dacă donatorul nu alege să-și păstreze anonimatul.

Mentorul care a schimbat drumul călătoriei

Una dintre cele mai importante persoane din echipa Give an Angel este Bogdan Manoiu care deține funcția de „Archangel”: „Este parte din echipă încă de la început, de când conturam ce ar trebui să facă platforma, cum ar trebui să se numească – detalii care acum pentru mine par ceva natural, fără Bogdan nu s-ar fi întâmplat. El este serial entrepreneur, advisor și investitor în companii atât din țară, cât și din afara ei. Pe lângă toate lucrurile extraordinare pe care le-am făcut, Bogdan a devenit mentorul meu pe parcursul proiectului. Energia și entuziasmul lui m-au inspirat și continuă să mă inspire în fiecare zi. M-a mentorat în adevăratul sens al cuvântului”, ne transmite Alina Anton.

Pe partea practică, de crypto și blockchain, capul operațiunii este Pavel Antohe, Chief Product Officer la Give an Angel. El este responsabilul pentru partea de design a produsului și experiența utilizatorului pe platformă. Cu o experiență considerabilă în domeniu, făcând parte dintr-un alt proiect de crypto, aplicația Kuende, Pavel Antohe este cel care pune în mișcare procesele de dezvoltare ale produsului: „După câteva discuții a decis să ni se alăture, împreună cu echipa sa, și să construim împreună Give an Angel. Consider că facem o echipă foarte bună și comunicarea dintre noi este impecabilă, lucru foarte important și un determinant, în opinia mea, al succesului companiei”, completează Alina.

Alături de o echipă de aproape 10 persoane, Give an Angel se pregătește în prezent de prima fază de implementare a proiectului, etapa de Private Sale. Aici, fiecare investitor interesat poate negocia alături de fundație o cantitate de tokenuri pe care să le cumpere. Filosofia este că până în 2031 va exista câte o monedă pentru fiecare locuitor al globului, deoarece fiecare om are câte un înger păzitor. După nu vor mai exista tokenuri noi, doar cele existente pe piață, ajungându-se la un număr limitat. Această măsură are scopul de a nu devaloriza moneda atunci când vine vorba despre trading.

În această etapă, de Private Sale, investitorii pot cumpăra monedele ANGEL de la un preț de 0,014/15 cenți. În funcție de numărul de monede cumpărate, prețul se poate modifica. Ei vor fi principalii susținători ai proiectului, iar costurile de implementare sunt evaluate la momentul actual la aproximativ 3,6 milioane de euro.

Costul și beneficiile actelor caritabile. Vor ajunge să fie un lucru comun și nu unul de lăudat?

Platforma își propune să schimbe paradigma unor factori care de multe ori descurajează persoanele în a lua parte la activități caritabile. Unii oameni se gândesc că nu au destul timp, alții că nu au destui bani. Give an Angel îți acordă șansa de a ajuta o familie nevoiașă cu alimente, de a posta pe platformă, și de a primi ajutor atât din partea fundației, cât și din partea utilizatorilor săi. Astfel, data viitoare când vei fi interesat în a face din nou o astfel de acțiune vei fi motivat de comunitate.

Pentru a crea un entuziasm în jurul său, Give an Angel poate fi privit și ca un joc inedit. Cu cât postezi mai mult și cu cât ai un impact mai mare vei primi diferite „beneficii”, precum medalii sau o aură strălucitoare în jurul pozei de profil. Pentru a păstra acea aură trebuie să faci în continuare fapte bune. Poate suna idealist și visător, însă genul acesta de elemente motivează oamenii să nu-și piardă interesul. Și până la urmă, dacă sute de mii de persoane imită comportamente din online și se filmează pe TikTok făcând diferite dansuri sau provocări, acest lucru se poate întâmpla și pentru Give an Angel.

Acest parcurs este descris și de către echipa din spatele proiectului, care și-a propus să inspire oamenii prin bunătate, să transforme acest proces într-un joc interesant, să răsplătească oamenii pentru actele lor și, la sfârșit, să transforme visele în realitate.

Astfel, Alina Anton și-a propus un plan de 7,87 de miliarde de tokenuri generate la lansare, pentru ca în 2031, 10 ani mai târziu, numărul lor să ajungă la un maxim de 8,61 miliarde. Prețul pe care l-am menționat anterior este unul orientativ, destinat investitorilor care cred în acest proiect. Odată ce ANGEL o să fie disponibil pe platformele de tranzacționare, valoarea sa o să fie reglată de piață. Unul dintre aspectele pe care le-am pus în dezbatere a fost și problema volatilității, mai ales în contextul în care poate ajunge ori un factor de frustrate ori unul de motivație.

Cum o să fie împărțite tokenurile ANGEL?

Aproximativ 61% o să fie deținute de către Fundație cu scopul de a fi donate în platforma Give an Angel. Asta ar însemna aproape 5,3 miliarde de tokenuri ANGEL destinate pentru cauze caritabile. Acesta este și unul dintre elementele definitorii ale procesului de listare a monedei virtuale. Valoarea sa o să fie acordată de backgroundul pe care îl va fonda, respectiv platforma de social-media caritabilă. Din acest motiv, majoritatea tokenurilor o să fie folosite pentru donații, iar de acolo, oamenii vor putea face ce doresc ei cu ele. Sistemul blockchain este unul bazat pe libertate, iar fundația își propune să susțină această libertate: dacă vrei primi 10 lei în ANGEL pentru că ai ajutat o băbuță să treacă strada de la un donator, tu îi poți folosi pentru a mai ajuta o altă persoană sau pur și simplu pentru a tranzacționa crypto.

Peste 11% din totalul monedelor o să fie acordate Partenerilor și Consilierilor proiectului. Acești asociați care vor ajuta cauza Give an Angel și atingerea obiectivelor vor fi răsplătiți ulterior tot prin monede, fiind forma de recuperare a investiției. Alte 12% vor fi rezervate către vânzarea în etapa Private Sale. Restul tokenurilor o să ajungă la echipa fondatoare, la trezoreria fundației, la fondul de lichidități și la premiile acordate în platformă.

Spunem premii, deoarece Alina alături de echipa sa s-au gândit la o formă de engagement al comunității prin sisteme de premii și provocări.

În planul start-up-ului se pregătește și un sistem bazat pe un magazin online, unde o să poți cumpăra prin tokenuri diferite produse. „Putem să-i dăm o valoare reală ( n.r. tokenului ANGEL) în sensul în care să poți cumpăra bunuri sau servicii cu moneda noastră. Companiile ar fi mai degrabă atrase să colaboreze cu un token care are în spate foarte bune decât cu doar un joc care nu are o valoare reală în spate”, spunea Alina Anton.

Aici trebuie să precizăm că nu va fi o simplă platformă în care oamenii vor socializa, va fi o punte de conexiune pentru o comunitate globală. Vor exista două entități separate, dar care se află într-o relație de interdependență: tokenul ANGEL care poate fi cumpărat și vândut ca oricare altă criptomonedă și platforma Give an Angel. Platforma este de fapt baza solidă a tokenului, elementul care oferă valoare și soluții practice. Acest lucru diferențiază ANGEL de criptomonede precum DogeCoin.

Ok, ok, dar ce se întâmplă cu oamenii care vor face speculă?

În ziua de astăzi volatilitatea criptomonedelor a transformat unii oameni în milionari, iar pe alții i-a adus la faliment. Până la urmă, este un risc pe care fiecare care investește trebuie să și-l asume. În prezent, majoritatea oamenilor sunt interesați să cumpere monedele virtuale pentru potențialul de profit, mult mai puțin pentru modul în care ar putea să le consume. Ei bine, această dinamică intră în mod direct și în calculul fundației. „Sunt convinsă că o să fie mulți oameni care speculează. Până la urmă, tu ești acolo să faci un bine. Cât de mare este binele financiar sau cât de mic, este irelevant. Intenția ta și faptul că tu ai făcut bine pentru niște oamenii care la rândul lor, pentru că au primit, o să dea și ei mai departe… pentru noi este suficient”, completează Alina Anton.

Give an Angel are șansa de a crea ceva inedit pentru tot domeniul de CSR sau activități caritabile. Poate aduce laolaltă companii, fundații, societatea civilă, cetățeni normali, cazuri sociale, umanitare, toate prin dorința oamenilor de a face bine. Aici intră în ecuație și entuziasmul legat de criptomonede și de faptul că persoanele pasionate de blockchain vor fi atrase în mod direct. Una dintre curiozitățile mele a ținut și de legătura fundației cu restul actorilor din societate și dacă a existat un răspuns pozitiv cu privire la această inițiativă. Până la urmă, donațiile caritabile prin intermediul criptomonedele vor fi, cel mai probabil, o premieră în România, iar fiecare asociație va trebui să-și creeze un portofel digital și să înțeleagă cum poate folosi tokenul ANGEL la potențialul său. Alina mi-a răspuns că se află în discuții cu mai mulți potențiali parteneri, unii dintre ei cu acoperire la nivel global, care sunt interesați de proiect.

Înger cu Înger până Pământul devine Rai

Primul pas, Private Sale, pe care l-am menționat anterior, reprezintă momentul în care fundația pune investitorilor pe masă, în funcție de negocieri, monede. După, tokenurile urmează să fie listate pe platformele de trading sau exchange unde începe să prindă o valoare de piață. Următorul pas este începerea campaniei de marketing, promovarea misiunii fundației și a platformei Give an Angel, alături de finalizarea propriu-zisă a aplicației. Alina a apreciat că perioada de Private Sale se va finaliza în lunile august-septembrie, iar la sfârșitul lunii decembrie speră ca aplicația să fie publică pentru ca oamenii să-și poată promova actele caritabile.

„Noi vrem să facilităm crearea unui hub pentru fapte bune. Vrem să creăm o comunitate de oameni buni, care fac bine”. Având în vedere domeniul activității, am întrebat-o pe Alina și cui i-ar dona niște ANGELS dacă ar fi acum pe aplicație și ar căuta un caz care să fie mai apropiat de interesele sale: „Educație. M-aș implica în educația copiilor defavorizați. Cred că este singura șansă ca următoarele generații să progreseze, mai ales în contextul în care acești copii au atât de multe probleme pe cap încât nici nu pot realiza dacă este ok sau nu sistemul de predare. Aș dona pentru organizații care pot aduce copiii defavorizați mai aproape de școală, să le faciliteze accesul la educație”.

Visul tatălui Alinei s-a conturat și în scurt timp va deveni realitate. Ea speră că la sfârșitul anului 2021, în luna decembrie, primii oameni vor începe să posteze mici acte caritabile, fiind urmați de actori importanți din societate. După modelul „pay it forward”, faptele mici se vor transforma treptat în unele mărețe, iar cetățeni de peste tot de pe glob se vor uni într-o platformă unde vor milita pentru diferite cauze. Fie că este vorba despre oameni care suferă de boli, copii defavorizați, crize umanitare, probleme de mediu, etc., toate aceste cauze își pot găsi locul pe aceeași platformă. Din acest motiv, proiectul Give an Angel a ajuns să aibă o încărcătură emoțională puternică pentru Alina, lucru pe care îl scoate în evidență și în timpul discuțiilor cu investitorii:

„Nu ne adresăm investitorilor clasici de crypto, ne adresăm investitorilor sofisticați, care înțeleg natura proiectului nostru și care doresc să-l vadă finalizat. Nu mi-aș dori neapărat să fie oameni care investesc în proiectul nostru ca atunci când are loc prima creștere să facă exitul. Aș dori să fie oameni care vor să fie lângă noi, cărora le place ideea și vor să o vadă transformată în realitate. Căutăm niște parteneri care să dorească să se implice social decât într-un business, să fie alături de noi. Noi suntem entuziasmați să primim pe oricine care vrea să fie partenerul nostru și să motivăm cât mai multă lume în a face bine”, declara Alina Anton.

O voce pentru business women

Încă de când mi-a povestit la începutul interviului despre parcursul său după finalizarea studiilor, Alina a punctat câteva elemente importante legate de modul în care o femeie este percepută în lumea antreprenorilor. Experiența pe care a acumulat-o o motivează să dovedească faptul că orice femeie poate ajunge un antreprenor de succes și o figură puternică în societate. Este de părere că femeile sunt puse în plan secund atunci când vine vorba despre antreprenoriat și că există o reticență în societate în a înțelege că nu există nicio diferență între ceea ce poate un bărbat să realizeze și ceea ce poate o femeie să realizeze. „Simțeam uneori că nu sunt luată în serios. După 10-15 minute de discuție, 20 poate, se restaura echilibrul. Mi se pare că este reținere aflată în spatele unor intenții bune, ca atunci când oamenii zic <<Las-o că e fată, se chinuie el, ea e fată>>. Oamenii o zic cu drag, fapt pe care eu nu îl primesc astfel. Pot să muncesc la fel de mult ca un bărbat!”, punctează Alina Anton.

Este la începutul carierei sale, având în vedere faptul că are doar 26 de ani, însă s-a ocupat de două businessuri în trecut și acum a ridicat așteptările la un alt nivel: crearea unei platforme de social media bazată pe acte caritabile, blockchain și criptomonede, cu o misiune ce se poate extinde la nivel mondial.

La toamnă se vor realiza ultimii pași către finalizarea platformei alături de listarea pe site-urile de specialitate a monedei ANGEL. La sfârșitul anului sau începutului lui 2022, Alina Anton speră ca aplicația Give an Angel să fie disponibilă pentru publicul din România. Această etapă poartă numele de „Soft Launch” și reprezintă o perioadă de testare și experimentare a platformei. Câteva luni mai târziu urmează și extinderea sa la nivel european, iar apoi, internațional.

Există mai multe categorii de public țintă la care echipa s-a gândit. În primul rând, sunt tinerii adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care petrec cel mai mult timp pe platformele de socializare, în principal Instagram, TikTok sau Snapchat. Sunt tineri interesați de proiecte îndreptate către comunitate și se implică atunci când vine vorba despre protecția animalelor, a mediului înconjurător, etc.

Pe de altă parte sunt generațiile X, Y și Z care sunt deja familiarizate cu piața de criptomonede și care au tranzacționat în trecut. Pentru ei, fundația își va concentra resursele pentru a promova tokenul ANGEL mai mult decât aplicația. Odată ce informația legată de token este livrată, legătura cu aplicația va fi realizată.

Cele mai mari problemele cu care proiectul Alinei se confruntă în prezent țin de volatilitatea, securitate și modul în care publicul înțelege criptomonedele. Ultimul enunțat este probabil și cea mai mare piedică în fața unui start puternic, deoarece tehnologia blockchain este în continuare neînțeleasă de publicul larg, motiv pentru care va exista o reticență cu privire la schimbarea valutei în tokenuri, chiar și pentru a dona. Alina este de părere că misiunea este mult mai importantă decât acest factor. Până la urmă, popularitatea acestei tehnologii crește de la o zi la alta, iar treptat, va ajunge un element mult mai comun decât este în prezent.

ANGEL rămâne unul dintre pilonii de bază ai proiectului, mai ales în contextul în care fundația dorește să pună pe picioare parteneriate cu diferiți actori pentru ca oamenii să cumpere servicii sau produse folosind această modalitate de plată. Alina speră că oamenii vor putea cumpăra alimente sau medicamente pentru persoane nevoiașe prin intermediul tokenului ANGEL sau chiar alte servicii importante pe care unii dintre noi nu ni le-am putea permite în mod normal.