Mare atenție! Acest aliment reprezintă un adevărat pericol pentru copii. Trebuie să fiți foarte atenți. Aceștia se pot îneca foarte ușor cu floricelele de porumb.

Floricelele de porumb, pericol pentru copii

Simona Gherghe, fosta prezentatoare a emisiunii Acces Direct, a tras un semnal de alarmă pentru toți părinții. Vedeta evită să mănânce acest aliment în fața copiilor ei. Este vorba despre floricelele de porumb. Sunt foarte periculoase pentru copiii sub patru ani.

”Iubesc floricelele de porumb și îmi plăcea tare mult să-mi fac acasă, în ceaun. Doar că, de când cu copiii, nu mai pot mânca în preajma lor. Știți deja că popcornul și alunele sunt printre cele mai periculoase alimente, cu mare potențial de înec, la copiii sub 4 ani. Așa că fiecare vizită la mall se lasă cu o pungă de floricele, pe care le devorez până acasă 😀🤦‍♀️ #popcorn #alimentepericuloasepentrucopii #parenting #mamadedoi #simonagherghe”, a scris Simona pe Facebook.

Simona Gherghe are doi copii

Simona este căsătorită cu Răzvan Săndulescu și au împreună doi copii, pe Ana Georgia și pe Vlad Ioan. Fosta realizatoare are mare grijă de cei doi și nu pierde nicio ocazie să comunice pe Facebook grijile ei de mămică. Soțul Simonei este consultant politic.

Simona a renunțat la Acces Direct. Locul său a fost luat de Mirela Vaida. Simona Gherghe a demisionat de la Antena 1 la finalul anului trecut.

Vedeta a vorbit despre cât este de frumos este să fii mamă, dar și despre cât de greu este în acelați timp. „E frumos? Putin spus. E minunat! E greu? Al naibii de greu.

Scriu randurile astea, pentru femeile care se pregatesc sa fie mame si pentru cele ca mine, lauze. As fi putut sa las la descriere doar partea cu minunatul, dar nu vreau sa cosmetizez nimic. N-ar fi cinstit. Prea am vazut postari in care totul e doar despre fericire, armonie si zambete ca-n reclame. Pana acolo, e drum lung. Si noi zambim in poza, dar dincolo de zambet, sunt multe.

Oboseala crunta, doua, trei ore de somn pe noapte, cu plans mult, cu furtuna hormonala post-partum, cu o mie de griji si indoieli, cu dureri de sani si de burta si de spate. Cu Ana, care se bucura de Vlad si l-ar pupa toata ziua, dar care nu intelege de ce trebuie sa o imparta pe mami, mami a ei de care si ea are nevoie, pentru ca si ea e atat de mica…

Privirea ei, uneori, ma inteapa drept in inima. Si da, ziua incerc sa fiu mai mult a ei, caci noaptea-i a lui Vlad. Asta cand nu se trezeste ea plangand si strigand dupa mine. Iar cand se trezesc amandoi, atunci sa te tii… Si, printre toate astea, mai avem momente cand e liniste, cand Vlad e pe bratul meu stang si doarme, iar Ana, pe bratul drept si se uita la desene.

Uite, pentru clipele astea se sterg alea grele, cu nopti lungi, cu extenuare de simti ca te doare carnea si nu mai stii incotro s-o apuci.

Si mai sunt, apoi, plimbarile noastre, cand reusim sa sincronizam programul copiilor. Noi patru, invatand sa traim unii cu altii. Cu fiecare zi care trece, e cu un minut mai usor. O simt. Si, doamne, cum pretuiesc minutul asta…

Stiu ca, poate, n-ar fi trebuit sa scriu, ca textul asta ma expune, poate, prea tare, dar e ca o spovedanie a unei #mamededoi, la inceput de drum. Si mai stiu ca nu sunt singura!”, a scris Simona Gherghe pe o rețea de socializare.

