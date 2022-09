Din fericire, ca majoritatea problemelor de sănătate, ateroscleroza poate fi prevenită și chiar reversibilă în anumite cazuri.

Ateroscleroza este o problemă destul de frecventă, asociată cu îmbătrânirea. În trecut, se spunea că dieta și exercițiile fizice ar putea împiedica acumularea plăcii. Cu toate acestea, oamenii de știință au susținut că nu este posibil să se elimine placa de pe arterele deja înfundate, potrivit Fitwirr.

Alimentația echilibrată poate ajuta

Studii recente pe animale arată că unele plăci acumulate în artere pot fi eliminate printr-o alimentație echilibrată. Iată care sunt cele mai importante alimente care pot curăța în mod natural arterele înfundate și pot reduce colesterolul rău.

1. Semințele de in

Este arhicunoscut faptul că semințele de in încetinesc progresia formărilor plăcii. Semințele de in pot chiar micșora placa de pe pereții arterelor. În plus, semințele de in au redus LDL sau colesterolul „rău”.

Semințele de in conțin, de asemenea, omega-3, fibre și lignani – compuși polifenolici. Cei care mănâncă lignani au un risc mult mai mic de a suferi de boli de inimă. Lignanii și fibrele pot să lucreze împreună pentru a avea un efect mai mare asupra afecțiunilor cardiace.

2. Semințele de chia

Ca și semințele de in, semințele de chia sunt o sursă bună de omega-3 și fibre pe bază de plante. Omega-3 pot reduce riscul de boli de inimă cu 14%, iar fibrele reduc riscul de boli de inimă și pot ajuta la pierderea în greutate. Semințele de in și semințele de chia conțin și antioxidanți. Quercetina este unul dintre aceștia, care poate ajuta la reducerea riscului afecțiunilor cardiace.

3. Semințele de cânepă

Conțin nutrienți sănătoși pentru inimă. Vitamina E, ALA omega-3 și arginina sunt benefice. Vitamina E acționează ca antioxidant și poate ajuta la reducerea inflamației. Vitamina E poate ajuta, de asemenea, la combaterea lipirii trombocitelor. Dacă nu se mai lipesc, trombocitele nu pot forma cheaguri care înfundă arterele.

4. Nucile

Cercetătorii de la Universitatea Loma Linda au publicat două studii de referință, care au adus în lumină beneficiile consumului nucilor asupra sănătății cardiovasculare. De atunci, studiile clinice privind efectele lor asupra sănătății au crescut exponențial, iar rezultatele au arătat un risc cu 30-50% mai mic de infarct miocardic, moarte subită cardiacă sau boli cardiovasculare la cei care au consumat nuci.

5.Usturoiul

Un studiu din 2019 a arătat că sturoiul a redus cantitatea de placă cu atenuare scăzută din artere. Acest tip de placă este instabilă și are un risc mare de rupere. Într-un alt studiu, usturoiul a oprit progresia plăcii la iepuri.

6. Somonul

Conține acizi omega-3 care îmbunătățesc vasodilatația și scad inflamația. Somonul conține seleniu, un mineral esențial cu proprietăți antioxidante, care, de asemenea, este benefic în cazul afecțiunilor cardiace.

7. Uleiul de măsline

Hidroxitirosolul este un antioxidant care se află în frunzele și pulpa măslinelor, prin urmare și în uleiul de măsline. Este un tip de polifenol care protejează organismul de stresul oxidativ și contribuie la menținerea sănătății arterelor. Acest polifenol este eficient în prevenirea aterosclerozei.