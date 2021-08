Profesorul Alexandru Rafila consideră drept „optimiste” estimările autorităţilor conform cărora România va înregistra, în luna septembrie a acestui an, 1.600 de noi cazuri COVID-19 zilnic. Rafila susţine că, după cum arată calculele privind rata de infectare din ultimele şase săptămâni, numărul îmbolnăvirilor poate ajunge, la finele lunii viitoare, la 4.000 de cazuri zilnic.

Estimarea lui Alexandru Rafila: Vor fi în jur de 4.000 de cazuri

„Eu cred că este o estimare optimistă aceasta (un vârf de 1.600 de îmbolnăviri pe zi – n.r.). am făcut şi eu nişte socoteli aşa, mai rudimentare, probabil, dar m-am uitat ce s-a întâmplat în ultimele şase săptămâni. E mai corectă abordarea săptămânală. Am făcut şi eu un mic calcul şi, de la 288 de cazuri în săptămâna 5-12 iulie, am ajuns săptămâna trecută la 2.500 de cazuri.

Deci, e o creştere aproape de zece ori în decurs de şase săptămâni. Ce am observat este că această creştere săptămânală este între 1,43 şi 1,63, deci o medie cam de 1,5 şi asta o să ne arate că la sfârşitul lunii septembrie, în ultima săptămână din luna septembrie, 21-27, eu cred că vor fi în jur de 4.000 de cazuri. Însă cu o condiţie pot să estimez această cifră: dacă nu se întâmplă cumva vreo minune în ceea ce priveşte modul de testare pentru că noi am mai trecut în luna noiembrie a anului trecut, ştiţi, când în mod inexplicabil numărul de cazuri a fost redus datorită lipsei testării.

Adică, dacă o să fim serioşi de data aceasta şi o să testăm aşa cum trebuie – pentru că, pe măsură ce creşte numărul de cazuri, ideea este să opreşti transmiterea”, a afirmat Alexandru Rafila, vineri seară, la Digi 24.

Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu afirma, săptămâna aceasta, că prognozele autorităţilor sunt că în luna septembrie România va înregistra 1.500 de noi cazuri de COVID-10 zilnic, la jumătatea lunii.

Sursa foto: Dreamstime