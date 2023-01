Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a vorbit despre noua subvariantă de SARS-COV-2 care a îngrijorat pe toată lumea. Potrivit ministrului, nu există date în momentul de faţă privind o gravitate mai mare a infecţiilor cu aceste tulpini noi.

Numărul de cazuri este în creștere

„N-are niciun fel de importanţă dacă sunt două sau dacă sunt zece, nu este relevant acest lucru, important este dacă o astfel de variantă este dominantă într-un anumit moment şi cel mai important lucru este dacă varianta care este dominantă într-un anumit moment, fie că este BA4, BA5, fie că este XBB produce îmbolnăviri printr-o transmisibilitate mai mare şi cel mai important e dacă există mai multe spitalizări.

Nu există date în momentul de faţă privind o gravitate mai mare a infecţiilor cu aceste tulpini noi, ceea ce este o informaţie bună. Sigur, numărul de cazuri vedeţi că este în creştere, dar nu avem elemente de îngrijorare apropo de capacitatea de spitalizare inclusiv în zona de Terapie Intensivă”, a declarat Alexandru Rafila.

Conform datelor transmise de Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), în România a fost confirmat, până la 1 ianuarie, un caz de infectare cu subvarianta XBB a tulpinii Omicron.

Subvariantă a tulpinii Omicron, Kraken, cunoscută sub denumirea științifică XBB.1.5, îi îngrijorează pe specialiști din cauza ușurinței cu care se răspândește, mai ales în Statele Unite.

În ultima săptămână din decembrie, nivelul de răspândire a variantei Kraken în SUA a crescut de la 20% la 40% din totalul numărului de infecții estimat la nivelul întregii țări, iar specialiștii se așteaptă ca aceasta să devină dominantă în curând.

Nu sunt probleme în aprovizionarea cu medicamente pentru viroze

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat în urma unei întâlniri cu producătorii de medicamente că a primit asigurări că nu vor fi probleme cu asigurarea medicamentelor pentru viroze.

„În perioada următoare sunt disponibile imediat pe piață produse care conțin ibuprofen și produsele care conțin paracetamol, inclusiv variante pediatrice. Nu sunt probleme în aprovizionare. De asemenea, sunt suficiente cantități de cefalosporite, categorii de cefalosporine care se administrează mai ales în cazul suprainfecțiilor bacteriene care pot să survină după infecții virale.

De asemenea, am identificat la unul dintre producătorii de generice cantități suplimentare de oseltamivir. Este substanța antivirală care este cunoscută comercial sub numele de Tamiflu, dar și medicamentul generic are exact același rezultat”, a spus ministrul Sănătății.