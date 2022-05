Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a dat noi informații legate de doza 4 de vaccin anti-COVID. Detaliile oferite de acesta vin în contextul în care au apărut tot mai multe date legate de administrarea dozei a patra de vaccin anti-COVID-19. Alexandru Rafila a vrut să aducă lămuriri suplimentare, într-o intervenție avuta, luni seara, pentru RTV.

Doza a patra în România este opțională, a explicat ministrul Sănătății.

“Ne-am confruntat cu niște situații în care unele persoane voiau să facă doza a patra, persoane vârstnice, persoane care nu aveau anticorpi nici la doza a treia de vaccin”, a declarat Rafila.

Alexandru Rafila promite o campanie de comunicare

El a spus că va exista o campanie de comunicare, pentru ca românii să nu intre în panică, după ce au fost anunțate primele persoane care și-au administrat doza 4 de ser anti-COVID.

“Am vorbit cu doamna Adriana Pistol pe marginea acestui subiect (n.r. – despre comunicare), poate cel mai bun epidemiolog din România”, a anunțat ministrul Sănătății.

În SUA, vaccinul Johnson a fost eliminat de autorități, decizie care a provocat îngrijorare în media și social media. În opinia lui Rafila, reacțiile adverse ar putea fi problema.

“Probabil pentru că au fost raportate efecte adverse, probleme de coagulare la unele persoane, aproximativ 3 la 1 milion de locuitori. Sunt mai precauți (n.r. – liderii politici) probabil și în contextul mai larg al disponibilității unor mari cantități de vaccin ARN-Mesager, precum cel de la Pfizer și AstraZeneca, unde nici cifra de 3 la 1 milion de reacții adverse nu e atinsă. De aceea probabil preferă să folosească aceste vaccinuri”, a mai spus Rafila.

Detalii privind administrarea dozei a IV-a

Trebuie subliniat că reprezentanții INSP au arătat că vor reveni cu detalii privind administrarea dozei a IV-a la populația generală după ce va exista o decizie în acest sens.

Ministrul Alexandru Rafila a mai vorbit și despre tensiunile cu Raed Arafat. Liderul PSD a ținut să sublinieze că serviciul de Ambulanță nu se află în coordonarea Ministerului Sănătății, deși instituția lui Rafila o finanțează.

“Cred că întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții sindicatului de la Ambulanță, pentru mine a fost importantă. Am înțeles problemele cu care se confruntă și necesarul completării structurii de personal. Ministerul Sănătății nu are autoritatea de a dezvolta o politică de resurse umane pentru serviciul de ambulanță (…) Am înțeles că pentru colegii de la ambulanță această situație trenează de mult timp. Resursa materială și umană este gestionată într-un mod în care nu face operativ sistemul de ambulanță.

Ministerul Sănătății nu vrea în niciun fel să ia SMURD sau atribuțiile sale, o structură a DSU. Eu discutam despre Ambulanță. Din păcate, există o lipsă de asumare și recunoaștere a colegilor de la Ambulanță”, a punctat ministrul Rafila.