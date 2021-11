Alexandru Rafila a pus ochii pe Ministerul Sănătății! Medicul impune mai multe condiții

Una dintre condițiile vizate de Alexandru Rafila se referă la posibilitatea de a veni la Ministerul Sănătății o echipă de profesioniști care să ajute la realizarea strategiei de reacție rapidă.

„Eu nu am un interes de a prelua Ministerul Sănătății. Opțiunea mi-o păstrez, cu anumite condiții. Noi am vorbit despre programul de guvernare, dar mai sunt trei elemente care trebuie discutate foarte clar după ce stabilim că suntem de acord asupra privire la programul de guvernare. Acest lucru este aproape realizat. Nu am avut divergențe majore”, a declarat Alexandru Rafila la B1 TV.

În opinia deputatului PSD, instituția se confruntă cu grave probleme, în timp ce România are de-a face cu „o criză majoră de sănătate publică”. În acest context, trebuie conturat un program de mediu care va permite abordarea pandemiei, spune Rafila.

„Cele trei condiții se referă la asigurarea resurselor financiare pentru gestionarea pandemiei, la posibilitatea de a veni la Ministerul Sănătății o echipă de profesioniști care să ajute la realizarea acestei strategii de reacție rapidă în acest moment și pentru conturarea unui program de mediu în abordarea pandemiei în special, dar și a sistemului de sănătate, în general.

Și mai există și alte elemente legate de modul de restructurare al Ministerului Sănătății, pentru că el este foarte puțin funcțional. Vă dau un exemplu: noi avem o criză majoră de sănătate publică, iar la Ministerul Sănătății nu e nicio structură de sănătate publică, ceea ce este absolut incredibil”, a completat deputatul PSD.

Ce spune Alexandru Rafila despre Certificatul Verde?

Anterior, Rafila a explicat că utilizarea certificatului verde trebuie să fie foarte bine definită în timp. Potrivit deputatului PSD, nu se poate păstra o stare de alertă pe timp nedefinit. De aceea, trebuie să ne oprim la un moment, a comentat Rafila.

„Noi ne găsim de 18 luni în stare de alertă. În această stare de alertă, situaţia a fost extrem de diferită din punct de vedere epidemiologic în România, a fost foarte diferită în cursul verii faţă de ce se întâmplă acum. Toate aceste măsuri, inclusiv utilizarea certificatului verde, trebuie foarte bine definite în timp, pentru că nu putem să păstrăm o stare de alertă pe timp nedefinit şi trebuie să ne oprim la un moment dat, şi în momentul în care lucrurile intră în normal trebuie să creăm obişnuinţa populaţiei să respecte nişte măsuri care nu trebuie neapărat reglementate printr-o stare de alertă.

Chestiunea participativă pe care am propus-o astăzi a fost, de fapt, primul subiect al discuţiei, participarea în luarea deciziei a reprezentanţilor fie ai mediului privat, fie ai sindicatelor, pentru că ei sunt cei care trebuie să sprijine acest proces”, a explicat Rafila.