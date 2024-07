Astfel, Merlin’s, cel mai cunoscut restaurant și lounge din Bali, o celebră destinație turistică la nivel global a colaborat cu echipa de la PUSH Management pentru a pune bazele unui adevărat brandul. Iar toată identitatea de marcă, strategia de promovare, de comunicare, poziționarea în piață, toate aceste aspecte de marketing inițiale au fost sub coordonarea lui Alexandru Burtea și a echipei din care face parte.

O adevărată oportunitate pentru PUSH Management

Întrebare: Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către firma dvs.?

Răspuns: Merlin’s din Bali, Indonezia, este cel mai important datorită anvergurii pe care a dezvoltat-o acest business într-un timp foarte scurt.



Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: Am avut o serie de colaborări întinse pe mai mulți ani, cu companii din domeniul resurselor naturale, în special petrol și gaze. Astfel am avut proiecte întinse pe mai multe țări, prin care am colaborat cu entități guvernamentale sau jucători internaționali din industriile conexe acestui segment. Portofoliul nostru s-a extins consolidat astfel cu proiecte finalizate în Oman, Qatar, Indonezia, Malaezia, Mexic, Rusia, Kazahstan, Nigeria, Guineea Ecuatorială, Columbia…



Cum arată 2024?

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns:Urmează în a2a jumătate a anului să lansăm o aplicație de mobil în Dubai împreună cu un bun partener al nostru. În viziunea noastră, aplicația va aduce o abordare complet nouă segmentului respectiv de piață. Nu pot însă în acest moment să intru în detalii despre acest proiect. Ce vă pot spune este că din primele teste, avem un feedback foarte bun de la utilizatori.



Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: Lipsa de stabilitate și predictibilitate în legislația de la noi din țară, combinată cu acută lipsă de forță de muncă, crează un context dificil de dezvoltare a afacerii.



Întrebare: Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Răspuns: Prin natura activității noastre, interacțiunea cu administrația locală este minimă iar acest lucru ne bucură, fiindcă ritmul foarte lent al acestor entități cred că ar fi o piedică în dezvoltarea afacerii.

Viața în lumea marketingului

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răspuns: Pasiunea pentru ceea ce faci, împreună cu setea de cunoaștere, trebuie să îți fie călăuze în fiecare zi. Când una din ele dispare, e timpul să cauți altă direcție de dezvoltare – personală sau profesională.

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?Răspuns: Pentru mine este evident că Ai-ul deja aduce schimbări majore în multe puncte cheie.

Întrebare: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Răspuns: E doar un cuvânt. Pentru mine poartă o foarte mică greutate.



Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Răspuns: Cât timp nu devine un mod general de a conduce afacerea, cred că este necesar. Sunt faze ale anumitor proiecte unde fără un micromanagement atent implementat, erorile pot fi costisitoare. În rest, cred ca e prea mare consumator de energie și timp.

Experiența Bali

Întrebare: Cum a fost pentru dumneavoastră să colaborați cu „Merlin’s”?

Răspuns: Merlin’s este genul de colaborare ideală, în care cunoști foarte bine managementul și unde încrederea ce ți se oferă este deplină. Bali este pentru mine casa sufletului meu. Cunoscuții știu ce dragoste am pentru acel loc și îl revizitez cât pot de des.

Sunt unele proiecte unde toate astrele se aliniază, de la inspirația conceptului în ansamblu, la branding, comunicare și promovare. Așa s-a întâmplat în cazul Merlin’s și rezultatele se văd, fiind unul din cele mai populare restaurante din Bali.

România vs Bali

Întrebare: Cum se diferențiază un astfel de proiect realizat în Bali, Indonezia, cu un proiect similar realizat în România?

Răspuns: Fiecare regiune pe glob vine cu anumite specificități culturale, sociale, economice șamd. Provocarea principală este în a înțelege cât mai în profunzime aceste aspecte specifice locului sau regiunii. Bali este una din cele mai vizitate destinații turistice din lume și asta implică înțelegerea intenției de cumpărare a unui spectru foarte larg de potențiali clienți.

În România este ceva mai simplu să înțelegem mecanismele decizionale ale clienților, în principal pentru că totul se desfășoară la o scară mult mai mică și segmentarea pieței este destul de ușor de realizat. De asemenea, aspectele legate de infrastructură, reglementări, și resurse disponibile pot fi diferite între cele două locații, influențând modul în care proiectele sunt concepute și implementate.

Întrebare: Merlin’s este acum unul dintre cele mai bine cotate restaurante din Bali. Cât ați contribuit dumneavoastră și echipa din care faceți parte la o asemenea reușită?

Răspuns: Să cuantific cât anume am contribuit, îmi este imposibil. Sunt faze ale proiectului unde ne-am lăsat amprenta prin consiliere, altele pe care le-am dezvoltat integral. Eu mereu afirm că este o chestie de simbioză între abilitățile tuturor celor implicați, care dacă funcționează bine, duce la rezultate foarte bune.