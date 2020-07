Potrivit unor documente făcute publice recent, acesta are de plătit 3 milioane de dolari SUA pentru faptul că as ascuns existența a peste 50 de conturi în străinătate, deși avea obligația ca cetățean american să le raporteze anual autorităților financiare. Mai mult, potrivit unei alte informații, Alexandru Bittner are de plătit peste taxe de 20 milioane de dolari ca urmare a activităților sale din România:

„Soții Bittner sunt, de asemenea, implicați într-o dispută cu IRS cu privire la obligația fiscală pentru o perioadă de timp în care soții Bittner au locuit în afara Statelor Unite. Serviciul și-a încheiat recent examinarea, constatând că soții Bittner sunt responsabili pentru plata a peste 20 de milioane de dolari în obligații fiscale. Deși soții Bitner au arătat clar în acest proces, că ei nu cred că IRS i-a tratat în mod echitabil în cadrul verificării acțiunile IRS în cadrul acestei examinări nu sunt examinate în acest proces” se menționează în decizia unui tribunal din California care a dat dreptate IRS. https://www.govinfo.gov/ content/pkg/USCOURTS-txwd-1_ 15-cv-01209/pdf/USCOURTS-txwd- 1_15-cv-01209-0.pdf

De altfel, Alexandru Bittner a devenit obiect de studiu pentru practicienii acestui domeniu. Iată ce apare într-un alt document the-dispute-over-non- willful-fbar-violation- calculations

„La începutul acestei veri, în 6 iunie 2019, guvernul (SUA) a depus o plângere împotriva contribuabilului (Alexandru Bittner) pentru a încasa 3 milioane de dolari în penalități pentru încălcarea FBAR (Foreign Bank Account Report).

În mod remarcabil, declarațiile modificate ale contribuabilului pentru perioadele relevante au avut ca rezultat doar un total de 625 USD impozit neplătit – lăsând contribuabilului și mulți alții, să pună la îndoială oportunitatea pedepsei solicitate. Contribuabilul (Alexandru Bittner) afirmă în răspunsul său la plângere, depus la 30 iulie 2019, că „sancțiunile astronomice de aproape 3 milioane de dolari față de [contribuabilul] pentru neprezentarea în timp util a 5 formulare FBAR depășesc cu mult orice pedeapsă adecvată pentru comportamentul său neintenționat cu respectarea acestor încălcări legale.”

Contribuabil (Alexandru Bittner) s-a născut în România. S-a mutat SUA la începutul anilor 1980 și a devenit cetățean american naturalizat în 1987. În 1990, contribuabilul s-a întors în România și a locuit acolo până a revenit în SUA în 2011. În acea perioadă, contribuabilul a fost un om de afaceri și un investitor de succes, menținând dreptul de semnătură sau controlul asupra mai multor conturi. Contribuabilul (Alexandru Bittner) afirmă că, în timp ce locuia în România, nu avea cunoștințe despre cerințele FBAR. El subliniază că după ce a revenit în SUA și a aflat despre cerințe, a acționat prompt pentru a se conforma și că orice greșeală făcută a fost rezultatul neglijenței grave a CPA (Certified Public Accountant – contabil autorizat).Guvernul susține că din 2007 până în 2011, contribuabilul nu a raportat mai mult de 50 de conturi. Guvernul a evaluat 10.000 USD pe cont pe încălcare – ajungând la aproape 3 milioane de dolari pentru amenzi și penalități.

Pe de altă parte, contribuabilul susține că aplicarea pedepsei legale trebuie făcută pe an și clarifică în răspunsul său că: Formularele FBAR aplicabile și instrucțiunile de însoțire precizează că persoanele care au interese financiare în 25 sau mai multe conturi bancare trebuie să depună un singur formular FBAR în care să se menționeze acest fapt și să se precizeze numărul de conturi, dar nu sunt în mod specific completarea părților II sau III din formular.

Astfel, Bittner a fost obligat să depună un singur FBAR anual cu informații limitate, iar nedepunerea FBAR anual constituie doar o singură încălcare a statutului, pedepsită cu cel mult 10.000 USD.”