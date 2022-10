Fiica lui Carmen Harra duce o viaţă de lux în Statele Unite şi chiar a devenit cunoscută presei străine.

De ce a fost poreclită Alexandra Harra „Kim Kardashian de România”?

În vârstă de 36 de ani, Alexandra Harra este foarte activă în mediul online, unde poate fi văzută pozând numai în maşini de lux şi în diferite locaţii de vis, acolo unde călătoreşte.

Alexandra este fiica lui Carmen Harra şi a lui Virgil Nicodivi, fostul soţ al clarvăzătoarei, cei doi fiind căsătoriţi peste 25 de ani.

Fiica cunoscutei clarvăzătoare nu s-a sfiit să apeleze la operaţii estetice, astfel că blonda voluptoasă a ajuns chiar să fie comparată cu Kim Kardashian. Alexandra a recunoscut că ar avea circumferinţa şoldurilor chiar mai mare decât celebra starletă de reality-tv.

Tânără a pozat şi în ediţia românească a revistei Playboy, în 2013.

„Cineva din România a scris că am circumferința șoldurilor mai mare decât Kim Kardashian. Eu am 109, iar ea, 101. Acum apar în ziare drept Kim Kardashian de România”, declara, cu ceva timp în urmă, Alexandra Harra pentru Daily Mail.

Este consilier pe probleme de relații și cuplu, dar şi scriitoare

Alexandra a scris şi cartea Committed, alături de mama sa, Carmen Harra, iar acesta a fost un alt subiect pentru care presa din Statele Unite a scris despre blondina din România.

„Consilier pe probleme de relații și cuplu, Alexandra Harra calcă pe urmele mamei sale. Încă din copilărie, prin natura profesiei mamei ei, Alexandra a avut acces la poveștile a mii de oameni și a învățat, direct, tehnici de terapie și de consiliere.

Alexandra gestionează afacerea familiei și, la rândul ei, le oferă clienților îndrumare de specialitate. Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate.

Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean”, se arată într-un astfel de material.