Alexander Dughin este un analist politic rus cunoscut pentru opinii extrem de discutabile. Este cunoscut, totodată, și pentru conexiunile sale strânse cu ideologiile ultranaționaliste.

Acesta a comentat, pe platforma X (fostul Twitter), creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma unui atac al Israelului împotriva Iranului pe teritoriul sirian.

Dughin a calificat mișcarea drept „un act de agresiune”. El a sugerat că aceasta lasă Iranul „fără altă opțiune decât să răspundă cu atacuri asupra Israelului” ca represalii. Iar acest lucru ar putea mobiliza forțele colective ale „Rezistenței”.

Potrivit analistului politic, conflictul, pornit inițial de facțiuni șiite, ar putea evolua în cele din urmă într-un război musulman mai amplu împotriva Israelului. El sugerează că sincronizarea acestor evenimente joacă un rol crucial, mai ales având în vedere peisajul politic actual din Statele Unite.

Alexander Dughin speculează că președintele Joe Biden, concentrat în principal pe viitoarele alegeri și pe susținerea Ucrainei împotriva Rusiei, ar prefera să evite implicarea într-un alt conflict. Pe de altă parte, Donald Trump, descris de analist ca fiind mai puțin preocupat de afacerile rusești, dar aliat strâns cu Israelul, ar putea avea priorități diferite.

Analiza lui Dughin sugerează că Iranul are motive strategice pentru a iniția un conflict mai devreme decât mai târziu, ideal în timpul mandatului lui Biden și înainte de orice potențială revenire a lui Trump în politica americană. El anticipează că, deși SUA și NATO ar fi implicate în conflict, implicarea lor ar fi ezitantă.

În plus, Alexander Dughin anticipează că desfășurarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea distrage atenția la nivel global, oferind astfel Rusiei oportunitatea de a obține victorii strategice semnificative. Un exemplu ar fi preluarea controlului asupra Kievului și consolidarea unei poziții anti-occidentale.

La finalul postării, el sugerează că aceste evoluții ar putea duce la revenirea lui Trump în politica americană sau chiar la izbucnirea unui conflict civil. Iar acest lucru ar putea, în cele din urmă, să conducă la apariția unei ordini mondiale „ireversibil multipolare”.

Israel attacked Iran. In Syria, which is not Israel or Palestine. This is an act of aggression. Now Iran has no choice but to attack Israel. With all the forces of the Resistance. This war will be started by the Shiites, but at some point it cannot but become a war of all…

— Alexander Dugin (@Agdchan) April 4, 2024