Cristian Rizea, fostul deputat social democrat din „Grupul de la Monaco”, se ascunde într-un complex rezidenţial de lux din Chişinău. Fostul deputat este dat în urmărire internaţională din luna martie, fiind de negăsit după ce Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare pentru fapte de corupţie.

Gândul.info l-ar fi găsit fostul deputat Rizea în Republica Moldova. La mijlocul lunii octombrie, reporterii Gândul au început urmărirea acestuia.

„Pe toată perioada identificării sale, fostul deputat PSD s-a străduit să-şi camufleze înfăţişarea. Ca să nu fie recunoscut, şi-a lăsat barbă, şi-a acoperit mereu capul cu o şapcă şi, înainte de a ieşi din bloc, se asigura că nu are filaj. Iar întâlniri nu a avut decât foarte, foarte puţine. Practic, în fiecare zi cât a fost sub observaţie, a avut acelaşi ritual”, scrie publicaţia, care mai susţine şi că Rizea deţine şi cetăţenie moldovenească, pe care ar fi obţinut-o rapid cu ajutorul unor oficiali PSD influenţi la Chişinău.

Ultima informaţie despre locul în care se află Cristian Rizea a venit de la avocatul său, care a susţinut în faţa judecătorilor, înaintea ultimei înfăţişări din proces, că Rizea s-ar afla pe teritoriul Statelor Unite. Dat în urmărire internaţională, Interpolul nu a reuşit să identifice până acum locul în care fostul deputat PSD se ascunde.

Cristian Rizea a fost deputat în legislatura 2008 – 2012, iar între anii 2000 – 2002 a deţinut funcţia de şef de cabinet al ministrului Tineretului şi Sportului. Ulterior, el a fost director general al Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), numai că – în 2006 – a fost demis de Karoly Borbely, cel care ocupa pe atunci funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Tineret.

Acuzat de deturnarea unor fonduri europene, în iunie 2011, DNA a deschis o anchetă împotriva lui sub suspiciunea de fraudare a fondurilor europene. În paralel, şi Agenţia Naţională de Integritate a pornit o investigaţie care îl viza pe Rizea. În urma cercetărilor, s-a descoperit că nu putea justifica aproximativ 300.000 de euro şi că a derulat tranzacţii bancare suspecte, de aproape 1.000.000 de euro. Fostul deputat a fost trimis in judecată în martie 2016. Tot atunci, DNA a decis ca Rizea să depună o cauţiune în valoare de 1,5 milioane lei. Procesul lui a durat 3 ani, pentru care, în martie anul acesta, să fie condamnat definitiv – de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare. Instanţa a decis condamnarea definitivă a lui Cristian Rizea pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. El a fost găsit vinovat pentru că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive. În schimbul banilor, fugarul de azi a promis că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea în relaţia cu cele două autorităţi, mai scrie Gândul.

