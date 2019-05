Orice membru al partidului Conservator poate candida pentru funcția de premier atât timp cât are sprijinul a doi colegi deputați. Când nominalizările s-au încheiat, toți cei 313 de deputați ai partidului vor vota pentru candidatul lor preferat, potrivit BBC.

După primul vot, candidatul care iese pe ultimul loc va fi scos de pe listă și deputații vor vota din nou. Acest proces va continua până când numărul candidaților va ajunge la doi. După o rundă care le va permite celor doi parlamentari să-și susțină propria cauză, decizia finală va aparține membrilor Partidului Conservator.

Când va fi ales noul premier britanic

Pe 7 iunie Theresa May se va retrage de la șefia partidului. Începând cu 10 iunie vor începe nominalizările și se vor încheia la scurt timp după. Pe 30 iunie va fi termenul limită pentru rundele de vot. În luna iulie va avea loc campania electorală. Undeva în vară, cel mai probabil la sfârșitul lui iulie, va fi anunțat noul lider al partidului care va deveni premierul Marii Britanii.

Pe 24 mai, Theresa May și-a anunțat demisia. În încheierea discursul prin care a anunțat că demisionează, May a declarat în lacrimi că a fost onorată și este recuoscătoare pentru oportunitatea de „a servi țara pe care o iubesc”. Demisia Theresei May tulbură apele printre conservatorii britanici.

Câțiva colegi de partid și-au anunțat deja intenția de a candida la șefia Guvernului britanic, cu Boris Johnson favorit, dar nu lipsesc nici posibili candidați-surpriză. Theresa May, în vârstă de 62 de ani, a preluat şefia guvernului în iulie 2016, la scurt timp după referendumul la care 52% dintre votanţi s-au pronunţat pentru ieşirea ţării din Uniunea Europeană.

