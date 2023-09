Alertă maximă la graniţă! Ucraina a fost din nou bombardată. Cel care a filmat o parte a atacului și a publicat imaginile pe Facebook este Petru Gabor. El a surprins în clipul postat căderea unei drone în vama din Orlivka, Ucraina. Aceasta este situată pe partea cealaltă a Dunării față de Isaccea, Tulcea.

În imagini îl putem auzi pe bărbatul care filmează spunând: „Dă-i, că mai vine una! Dă-i drumul, că mai vine o dronă! Nu auzi? Dă-i drumul! Vine! Auzi-o! Fugi!”. La scurt timp, o dronă a căzut în apropiere.

În clip putem vedea cum drona cade la o distanță destul de mică de grupul de români. Petru Gabor se afla în acea zonă de conflict ca voluntar. El face des aceste drumuri, în fiecare săptămână, pentru a furniza ajutoare diverse pentru oamenii din zonele afectate de război.

Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea a fost închis marți dimineața din cauza atacurilor care au avut loc peste noapte. Iată anunțul făcut de Garda de Coastă:

Iată imaginile surprinse de Petru Gabor. Atenție, ele conțin limbaj licențios:

Gabor a fost contactat de publicația Libertatea. El a povestit jurnaliștilor că drona pe care a filmat-o a căzut „la câțiva zeci de metri de noi, 30-40, după cum se vede și în filmare”.

Voluntarul a declarat că a intrat în vamă după ora 2 dimineața, și că a înregistrat filmarea după ora 2:40.

„În momentul în care am vrut să fac vama la mașină, am auzit dronele. Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, a mai povestit Gabor.