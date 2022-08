Aleksandr Dughin a fost dus de urgență la spital, după ce a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat cu fiica sa, Daria Dughina.

Sâmbătă seară, când a avut loc teribilul incident, pe rețelele sociale au circulat imagini cu mașina Dariei Dughina în flăcări și cu Aleksandr Dughin care își privește fiica pentru ultima dată. În prezent, nu se știe în ce stare se află tatăl fetei, relatează Nexta.

Aleksandr Dughin este un ideolog ultranaționalist din Rusia, considerat a fi un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi un susţinător al ideii că Rusia trebuie „să absoarbă” Ucraina. El pledează de mult timp pentru unificarea teritoriilor rusofone şi a altor regiuni din Ucraina într-un nou imperiu rus.

Aleksandr Dughin şi-ar dori ca noul imperiu rus să include teritoriile din Ucraina, unde forţele ruse desfăşoară „operaţiune militară specială pentru demilitarizarea Ucrainei”. Întrucât promovează războiul declanșat în Ucraina, Aleksandr Dughin a fost sancționat de către Statele Unite ale Americii.

Influența sa asupra lui Vladimir Putin a devenit subiect principal în speculațiile despre Rusia, în contextul în care unii observatori străini apreciază că influenţa sa este semnificativă, în timp ce alţii consideră că are o influență minimă, relatează agenția de presă Reuters.

❗️Ideologist of the „Russian world” Alexander Dugin is in the hospital after visiting the scene of his daughter’s death.

Nothing is yet known about his condition.

Video: Alexander Dugin at the scene of his daughter’s death immediately after the explosion. pic.twitter.com/vpXgVxXjx3

— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2022