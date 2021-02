Tulpina braziliană ajunge în Europa! Considerată a avea caracteristici comune cu tulpinile Covid-19 identificate în Marea Britanie și Africa de Sud, varianta braziliană stârnește mari îngrijorări cu privire la capacitatea de gestionare a pandemiei.

Mutațiile sunt foarte contagioase și au pus mari probleme țărilor în care au creat un așa-zis al treilea val al pandemiei, sistemele sanitare fiind din nou puse sub o presiune uriașă, ca urmare a ratei mare de transmisie a virusului.

Tulpina braziliană ajunge în Europa! Primele două cazuri identificate

În Portugalia au fost depistate miercuri primele două cazuri de infectare cu noua variantă braziliană a coronavirusului, a anunţat postul de televiziune SIC, la două săptămâni de la suspendarea tuturor legăturilor aeriene cu ţara sud-americană, transmite Reuters.

Ambele cazuri au fost depistate în zona Lisabonei şi au fost raportate deja autorităţilor sanitare de Unilabs, un laborator privat de diagnostic care realizează majoritatea testelor pentru coronavirus în Portugalia, a relatat televiziunea.

Eşantioanele respective vor fi analizate de institutul de sănătate publică Ricardo Jorge, a menţionat aceeaşi sursă.

Zborurile între Portugalia şi Brazilia au fost suspendate în intervalul 29 ianuarie-14 februarie, fiind autorizate doar cele umanitare şi de repatriere.

2021, mai rău decât 2020

Pasagerii lor sunt obligaţi să prezinte un test negativ la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare şi să intre în carantină timp de 14 zile la revenirea în Portugalia.

Varianta braziliană a coronavirusului are unele caracteristici comune cu mutaţiile foarte contagioase depistate pentru prima oară în Marea Britanie şi Africa de Sud, ambele prezente deja în Portugalia.

Această ţară a traversat mai bine decât altele din Europa primul val al pandemiei, însă 2021 a adus un val devastator de infectări şi decese, cauzat în parte de propagarea rapidă a variantei britanice.

Portugalia a raportat aproape 775.000 de cazuri de infectare cu coronavirus şi peste 14.700 de decese asociate de la debutul pandemiei.

Varianta britanică a coronavirusului suferă mutații. Aceasta stârnește îngrijorări

Noua variantă a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperită prima dată în regiunea britanică Kent stârneşte îngrijorări întrucât ea la rândul ei suferă mutaţii, astfel că ar putea diminua protecţia oferită de vaccinurile anti-COVID-19, a declarat directoarea programului britanic de supraveghere genetică (COVID-19 Genomics UK consortium) Sharon Peacock.

”Ceea ce este preocupant în legătură cu aceasta este că varianta 1.1.7 care circulă de mai multe săptămâni şi luni începe să sufere mutaţii din nou şi să dobândească noi mutaţii care ar putea afecta modul în care noi combatem virusul în ce priveşte imunitate şi eficacitatea vaccinurilor”, a spus Sharon Peacock la postul BBC.

Astfel, o nouă mutaţie, identificată prima dată în oraşul englez Bristol, a fost calificată drept ”Variantă Preocupantă” (Variant of Concern) de către Grupul consultativ privind virusurile noi şi emergente (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group).

Potrivit consilierului ştiinţific al guvernului britanic, Patrick Vallance, varianta descoperită la Bristol are una dintre aceleaşi mutaţii ale variantei coronavirusului descoperită în Africa de Sud. ”Nu este surprinzător că s-a întâmplat şi se va întâmpla de asemenea în altă parte”, a spus acest oficial miercuri, menţionând de asemenea că ”trebuie să continuăm testarea efectelor vaccinului în această situaţie”.

Au fost descoperite până în prezent 21 de cazuri de COVID-19 cu această variantă care are mutaţia E484K, survenită în proteina Spike a virusului, aceeaşi modificare observată la variantele coronavirusului din Africa de Sud şi Brazilia.

Trei variante majore ale coronavirusului

Există până în prezent trei variante majore ale coronavirusului SARS-CoV-2 care îngrijorează cercetătorii: varianta sud-africană, cunoscută ca 20I/501Y.V2 sau B.1.351, cea britanică, denumită 20I/501Y.V1 sau B.1.1.7, şi varianta braziliană, denumită P.1.

Varianta britanică, mai infecţioasă, dar nu neapărat şi mai letală faţă de celelalte, va fi probabil întâlnită în toată lumea, susţine Sharon Peacock. ”Odată ce vom învinge (virusul) sau el va suferi singur mutaţii care să-l facă mai puţin virulent – în provocarea bolii -, atunci vom putea să nu mai fi îngrijoraţi. Dar, cred, privind înspre viitor, vor mai trece ani până atunci. În total încă vreo 10 ani, în opinia mea”, spune Sharon Peacock.

La rândul său, premierul britanic Boris Johnson a sugerat că în viitor britanicii ar putea avea nevoie de vaccinări repetate pentru a ţine pasul cu mutaţiile coronavirusului.

Cele două vaccinuri anti-COVID-19 autorizate până în prezent în Marea Britanie, Pfizer/BioNTech şi AstraZeneca, oferă protecţie împotriva variantei britanice a coronavirusului.