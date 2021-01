Portugalia va intra începând de vineri în a doua carantină la nivel naţional. Anunțul a fost făcut de premierul portughez Antonio Costa, iar potrivit acestuia decizia de carantinare a fost luată pentru a frâna răspândirea epidemiei de COVID-19, care a înregistrat miercuri noi recorduri în ţară, informează AFP, citată de agerpres.

Potrivit premierului, noile restricţii sanitare corespund în linii mari celor care au fost deja în vigoare în martie şi aprilie, însă de această dată şcolile vor rămâne deschise, a precizat premierul portughez la finalul unei şedinţe de guvern extraordinare.

De menționat este faptul că, până în prezent, Portugalia a confirmat cel puţin 72 de cazuri de infectare cu mutaţia coronavirusului descoperită în decembrie în Marea Britanie.

De asemenea, se pare că apariţia acestei mutaţii şi în Portugalia coincide cu creşterea numărului cazurilor de COVID-19 confirmate în această ţară şi de asemenea a deceselor asociate acestei boli, marţi fiind înregistrate 7.259 de noi infectări şi 155 decese.

În faţa acestei situaţii, toate partidele au susţinut în parlament decizia guvernului condus de socialistul Antonio Costa de a institui un nou lockdown pentru o durată de cel puţin o lună.

Marea Britanie rămâne în lockdown

De cealaltă parte și Marea Britanie, țara unde a apărut noua tulpină a coronavirusului este în lockdown.

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat în primele zile ale anului că Marea Britanie intră în lockdown, iar școlile se închid, din cauza bilanțului îngrijorător al epidemiei de coronavirus.

Guvernul le-a cerut oamenilor să stea în case și să nu iasă decât pentru motive bine întemeiate – cumpărături esențiale, mers la muncă, dacă nu o pot face de acasă, activități fizice, nevoi medicale și, important, pentru a scăpa de violența domestică.

„Cu aproape toată țara aflată sub restricții dure, este clar că trebuie să facem mai mult, împreună, pentru a aduce această nouă tulpină sub control în timp ce vaccinăm. În Anglia vom intra în carantină națională, care este suficient de strictă pentru a aduce sub control această tulpină. Acest lucru înseamnă că guvernul vă spune din nou să stați acasă.

Puteți părăsi domiciliul doar pentru câteva motive stipulate de lege, precum cumpărături esențiale, pentru a munci dacă nu puteți lucra de acasă, pentru a face sport, pentru scopuri medicale, precum un test COVID sau pentru a scăpa de abuzul domestic”, a declarat Boris Johnson.