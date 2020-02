UPDATE: O nouă alertă în Dolj, după ce nouă copii de la altă școală au acuzat stări de rău.

Nouă copii de la o şcoală din Dăbuleni, judeţul Dolj, prezintă greaţă, iritaţii ale căilor respiratorii, ei fiind duşi la spitalul orăşenesc pentru îngrijiri medicale, cel mai probabil starea de rău fiind cauzată de folosirea unui dezinfectant. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, miercuri, nouă copii de la o şcoală din Dăbuleni au ajuns la Spitalul Orăşenesc după ce au prezentat stări de greaţă, vomă şi irataţii ale căilor respiratorii, conform News.ro.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de victime multiple şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Copiilor li se acordă primul ajutor din partea cadrelor medicale de la spital, iar în urma evaluării va fi luată decizia dacă se impune transportul acestora la spitalul din Craiova.

Până acum, la dispensar au ajuns 17 copii de la școala din comuna Daneți, cu suspiciune de intoxicație.

Viceprimarul comunei, Ştefan Cioablă spune că elevii s-ar fi intoxicat de la substanţele folosite de femeile de serviciu din şcoală, ieri, la curăţenie: „Deratizarea în școala din comuna Daneți, județul Dolj, unde mai mulți elevi au ajuns la medic după ce s-au simțit rău la cursuri, nu s-a făcut recent”.

„Dezinsecţia în şcoală a fost făcută demult, nu are cum să fie de acolo. Probabil este de la substanţele de curăţenie. Am blocat magazia cu substanţe, vine o echipă de la laboratorul de analize să vedem ce se întâmplă. Am vorbit cu directoarea şcolii şi mi-a spus că sunt substanţe de curăţenie zilnică, care sunt autorizate. Curăţenia s-a făcut ieri. Probabil n-au aerist sălile, nu pot să-mi dau seama. Numai într-o clasă s-a întâmplat“, a declarat viceprimarul.

Șeful ISU Dolj, Florea Constantin, a declarat pentru Mediafax că elevii sunt la dispensarul din localitate, după ce la școală s-au simțit rău, au avut dureri de cap și vărsături. Autoritățile au fost alertate de profesori. Potrivit șefului ISU Dolj, recent s-a făcut o deratizare în școală.

Luna trecută, mai mulți elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrun” din Arad au ajuns la spital din cauza substanțelor de deratizare.

