Un raporat publicat în această săptămână, realizat de un grup de experți americani scoatea la iveală faptul că au fost descoperite „cantități periculoase de metale grele toxice” în anumite produse pentru bebeluși comercializate de patru mari companii de pe glob de la care oricine a cumpărat măcar odată hrană pentru copilul său.

În ceea ce privește efectul acestor metale grele, potrivit Reuters, nivelurile ridicate de plumb și mercur din hrană pot afecta iremediabil creierul celor mici.

De menționat este faptul că în cadrul cercetării desfășurate în SUA pe produsele alimentare destinate copiilor sub un an, experții au examinat produsele a patru mari companii de care probabil toată lumea a auzit. Este vorba despre Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition și Gerber – o unitate a Nestle.

Potrivit raportului publicat. în urma anchetei arată faptul că standardele interne ale acestor companii permit „niveluri periculoase de metale toxice, iar documentele au arătat că producătorii au vândut adesea alimente care depășeau aceste niveluri”.

Totodată, anchetatorii s-au arătat îngrijorați de lipsa de cooperativitate a altor trei companii care produc hrană pentru bebeluși, Walmart Inc, Campbell Soup Co și Sprout Organic Foods, care au refuzat să susțină demersul investigației.

Ce produse trebuie să evitați

De menționat este faptul că, toate companiile listează pe ambalaj doar ingredientele, nu și metalele toxice din alimentele pentru bebeluși

Astfel, la finalul cercetării, anchetatorii au cerut autorităților de reglementare din SUA să stabilească nivelurile maxime de metale toxice permise în alimentele pentru copii și să solicite producătorilor să testeze produsele finite pentru metale grele, nu doar pentru ingredientele înscrise pe ambalaje.

„Până în prezent, alimentele pentru bebeluși care conțin cantități mari de metale toxice nu poartă nicio etichetă sau avertisment pentru părinți. Producătorii sunt liberi să testele doar ingredientele sau, pentru majoritatea alimentelor, să nu facă deloc teste”, este menționat în raport, care subliniază că agenția Food and Drug Administration (FDA) nu a luat nicio măsură pentru a schimba acest lucru.

A existat și un răspuns din partea FDA. Mai exact, se pare că elementele toxice sunt prezente peste tot în mediu și pătrund în legumele și fructele folosite în mâncarea pentru bebeluși prin sol, apă sau aer.

„Deoarece acestea nu pot fi eliminate complet, obiectivul nostru este de a reduce expunerea la elemente toxice din alimente în cea mai mare măsură posibilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al FDA.

De asemenea, toate companiile care produc alimente pentru copii au încredere în produsele lor pe care le consideră sigure și de totodată, că respectă nivelurile de metale admise.