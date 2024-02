Alexei Navalnîi, liderul opoziției din Rusia, a decedat. S-a stins din viață vineri, 16 februarie 2024, în spatele gratiilor dintr-o colonie penitenciară izolată în Arctica.

A murit în timp ce-și executa pedeapsa de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

La scurt timp după ce informația respectivă a ajuns în presa internațională, președintele Letoniei, Egdars Rinkevics, a acuzat Kremlinul de asasinat.

Din punctul lui de vedere, Aleksei Navalnîi „a fost ucis cu brutalitate de Kremlin”.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024