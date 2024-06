Klaus Iohannis vrea ca alegerile prezidențiale să aibă loc în toamnă

Conform legislaţiei în vigoare, alegerile prezidențiale din acest an pot avea loc doar toamna, în septembrie, octombrie sau noiembrie. Președintele României, Klaus Iohannis, a reamintit celor care au alte dorințe că trebuie să conștientizeze că va fi nevoie să se schimbe legislația. Totuși, el consideră că este prea târziu pentru acest lucru.

Din punctul lui de vedere, nu contează dacă alegerile au loc în septembrie, octombrie sau noiembrie, ceea ce este important fiind opinia românilor. Este esenţial ca noul preşedinte al României să fie ales de români, ci nu de partidele politice, de aceea există votul direct. Este important ca românii să se informeze şi să fie interesaţi, indiferent dacă în timpul campaniei electorale se află la munte, la mare, la birou sau în orice altă parte.

„În ce priveşte alegerile prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ele pot avea loc în septembrie sau în octombrie sau noiembrie atât. Dacă se vrea altceva trebuie schimbat în legislaţia şi cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau în noiembrie, ceea ce contează este opinia românilor. Este important pentru mine să subliniez că preşedintele României trebuie să fie ales de români şi nu de partide. De aceea avem vot direct şi de aceea cred că este important ca românii să se informeze şi să se intereseze, indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare la birou sau în orice altă parte”, a afirmat el în timpul unei declarații de presă comune cu președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Alegerile prezidenţiale sunt cele mai importante pentru următorii cinci ani

El a reamintit că alegerile prezidenţiale sunt cele mai importante pentru următorii cinci ani. Acum, se discută mult despre câtă putere are sau nu are preşedintele României. A reamintit că liderul statului are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidenţiale miza principală a anului. Alegerile locale, parlamentarele şi europarlamentarele au fost la fel de importante, dar pentru români miza principală este alegerea preşedintelui.

Nu a vrut să spună când vor avea loc viitoarele alegeri sau cine ar trebui să candideze. El consideră că românii trebuie să conştientizeze importanţa acestor alegeri pentru România şi să meargă la vot.