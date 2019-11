Fostul premier, Viorica Dăncilă, a fost foarte grăbită în această dimineață. Și-a exercitat dreptul la vot încă de la ora 8 la Colegiul Sfântul Sava din Capitală. Nu a fost singură. A însoțit-o și ex ministrul Muncii și al Protecției Sociale, Lia Olguța Vasilescu.

Imediat după vot, Dăncilă a dat un mesaj alarmant pentru toți românii. “Am votat pentru o Românie a bunăstării, sigură și demnă. Românii să nu trăiască fără grija zilei de mâine. Am votat împotriva austerității și împotriva tăierii de pensii și salarii. Sunt obișnuită să lucrez de la prima oră. Așa făceam și când eram premier. De aceea am votat de dimineață. Am avut și susținători, este adevărat. Cred mult în poporul român și în români”, a spus Dăncilă imediat după ce a votat.

În același timp, a votat și actualul premier, Ludovic Orban. Actualul șef al Executivului și-a exercitat dreptul de vot la prezindețiale la Școala Gimnazială din Dobroiești, Ilfov, acolo unde are și domiciliul stabil. “Am votat pentru România. Mi-am exercitat dreptul de vot ca la toate scrutinele. Am votat pentru o Românie normală, dezvoltată, puternică, respectată în lume în care fiecare om are o șansă de a reuși în viață. E un vot fundamental. Președintele este cel care dă direcția și are puterea de a reprezenta puterea în lume. Poate corecta eventualele erori ale celorlalte instituții. Cine se scoală de dimineață departe ajunge”, a spus șeful de la Palatul Victoria.

