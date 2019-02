Totodată, pentru Partidul Democrat şi-au dat votul 24,05% din alegători, iar pentru Partidul Politic 'Şor' - 8,49%.

Scorul electoral al celorlalţi 11 concurenţi electorali este sub pragul de accedere în Parlament de 6%. Astfel, Partidul Comuniştilor obţine 3,8%, Partidul Politic Partidul Nostru - 2,9%, iar Partidul Liberal, obţine 1,24% din sufragii. Celelalte formaţiuni au acumulat sub 1%.

Pentru prima dată în Republica Moldova, cei 101 deputaţi sunt aleşi în baza sistemului electoral mixt, o combinaţie între sistemul reprezentării proporţionale şi cel majoritar.

Pentru 50 de deputaţi s-a votat, ca şi până acum, pe liste de partid. Iar 51 de deputaţi sunt aleşi în cadrul a 51 de circumscripţii uninominale, câte un deputat pentru fiecare circumscripţie.

La alegerile din 24 februarie, prezenţa la urne a fost de peste 49% din alegătorii înscrişi pe liste sau circa 1 milion 451 mii de votanţi.

Liderii Blocului Electoral ACUM Maia Sandu şi Andrei Năstase spun însă că alegerile au fost fraudate şi ar trebui să fie invalidate, aceştia anunţând că urmează proteste.

„Noi am cerut deja ca rezultatele alegerilor să nu fie recunoscute pe cele două circumscripţii în care au votat cetăţenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, inclusiv pentru că noi nu am avut nicio posibilitate să facem campanie electorală acolo, să-i informăm despre noi şi programul nostru. Ținând cont de aceste încălcări, sperăm să fim sprijiniţi de observatorii internaţionali În rest, am declarat, am constatat fraude majore...Comunicăm acum cu colegii noştri din diferite localităţi ca să documentăm toate fraudele şi am anunţat deja că vom ieşi la proteste, pentru că considerăm aceste alegeri fraudate”, a spus Maia Sandu.

Ea aşteaptă să fie procesate toate procesele verbale şi să documenteze toate fraudele comise.

„Noi am zis mai devreme: comunicăm cu colegii noştri şi documentăm toate fraudele, o să comunicăm şi cu observatorii internaţionali. Le-am cerut şi lor să nu se grăbească să vină cu constatări înainte să examineze toate fraudele, inclusiv cele prezentate de noi. În acelaşi timp, ne pregătim să ieşim cu toţi cetăţenii Republicii Moldova care nu vor să le fie furate voturile, o să ieşim să ne apărăm votul în stradă”, susţine Sandu.