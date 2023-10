Așadar, Alina Gorghiu a scris pe pagina sa de socializare că PNL are capacitatea de a merge singur la alegerile din 2024. Mai mult, aceasta a subliniat că formațiunea trebuie să „limpezească” oferta liberală pentru țară.

De asemenea, aceasta a scris și că formațiunea trebuie să promoveze politici publice pentru femei. În acest context, vrea să vadă cât mai multe colege pe listele de candidați de anul viitor.

La rândul lor, Nicolae Ciucă și Rareș Bogdan au transmis un mesaj similar. Liderul liberal a fost întrebat anterior dacă vor exista liste comune PSD – PNL la alegerile viitoare.

„Vă pot spune ce am spus şi în sală. PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicaţi să poată să meargă în alegeri de unul singur, prin forţe proprii, cu obiective de sine stătătoare stabilite.

Ca atare, dacă PNL poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică”, a explicat Nicolae Ciucă.