Mihail Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, este de părere că „Al Treilea Război Mondial a început deja, dar Occidentul nu înțelege acest lucru”.

„Ei cred că va fi al treilea război dacă vor interveni”, însă „războiul este deja aici”, a avertizat consilierul. „Este deja aici. Acestea sunt manifestări concrete ale celui de-al treilea război mondial”.

„Ei stau în cafenele, restaurante, de exemplu, la Bruxelles, Amsterdam, gândindu-se, probabil, la Netflix. Nu erau pregătiți din punct de vedere psihologic să intre și să înceapă să bombardeze centrul orașului. Un oraș mare cu o populație de 3,5 milioane de locuitori. Au făcut-o. Ei nu înțeleg asta. Ei credeau că Marele Război Patriotic, așa cum îl numesc rușii, dar de fapt al Doilea Război Mondial s-a terminat și nu va mai fi. Vor fi niște conflicte locale, dar nu va fi nici un conflict global”, a mai spus consilierul.

Șahistul Gari Kasparov a reacționat dur după ce Vladimir Putin a lansat invazia din Ucraina care a intrat deja în a doua săptămână.

În timp ce mulți oameni au sperat că vom asista la o încheiere rapidă a războiului, acest lucru nu dă semne să se întâmple. Mai mult, și oficialii mondiali se așteaptă la un conflict de durată.

Invazia Rusiei în Ucraina se va prelungi, cel puțin asta este concluzia teribilă la care au ajuns mai mulţi specialişti, după cum a decurs invazia ordonată de Vladimir Putin, începută la data de 24 februarie. Până acum, comunitatea internaţională a reacţionat la această agresiune militară, reducând Rusia la nivelul Coreei de Nord, economic vorbind țara condusă de liderul de la Kremlin a fost degradată financiar.

Totuși, conform fostului mare şahist Gari Kasparov, sancţiunile impuse până acum nu vor opri războiul din Ucraina și nici nu-l vor descuraja pe Vladimir Putin cum s-ar fi așteptat liderii mondiali.

Într-un interviu pentru Reuters, Kasparov, un opozant vocal al liderului de la Kremlin, a făcut o previziune sumbră: ceea ce se întâmplă acum va scăpa de sub control şi, ulterior, vom asista la Al Treilea Război Mondial!

*E genocid ce se întâmplă în Ucraina. E prima dată în istoria omenirii când asistăm la crime de război de o asemenea amploare. Sunt crime comise de regimul lui Putin.

Asistăm la prima etapă din Al Treilea Război Mondial. Şi nu e războiul pe care ni-l dorim. Rusia trebuie trimisă înapoi în epoca de piatră!

Toate mecanismele prin care „trăieşte“ regimul lui Putin, toate acele industrii, trebuie scoase din funcţiune. Sper ca americanii îşi vor revizui poziţia şi vor adopta una mai puternică împotriva Rusiei. Niciodată în istorie un dictator n-a fost oprit de restricţii”, a transmis acesta.

Russian human rights activist and former world chess champion Garry Kasparov called on Western countries to recall their ambassadors from Moscow, eject Russia from the global police agency Interpol and impose a no-fly zone over Ukraine https://t.co/4HfGw0Ikvq pic.twitter.com/klLEAoSMcb

— Reuters (@Reuters) March 4, 2022