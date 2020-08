Companiile din domeniile afectate de restricţiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental prin intermediul unei aplicaţii online care ar putea fi funcţională până la începutul lunii septembrie, a declarat, sâmbătă, la Arad, premierul Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, la dispoziţia firmelor care au avut de suferit pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă va fi pusă suma de un miliard de euro.

„Pregătim o aplicaţie informatică, astfel încât toate cererile să fie depuse online şi să fie soluţionate cu celeritate. Până la sfârşitul lunii august, cred că în jurul datei de 1 septembrie, am convingerea că vom fi capabili să lansăm apelul de proiecte”, a afirmat Orban.

El a precizat că în acest program se vor putea înscrie şi firmele din domeniul HoReCa.

Ce spune Orban despre pensii

Premierul Ludovic Orban a declarat că este extrem de mulțumit că pensiile vor crește de la 1 septembrie cu 14%. Mai mult, Orban spune că orice român cu scaun la cap ar înțelege situația economică.

„După cum bine ştiţi, orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanţă de urgenţă. Noi am modificat această lege prin ordonanţă de urgenţă, am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil astăzi, adică creşterea punctului de pensie cu 14%.

Nu cred că îşi imaginează vreun român că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40% şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40% în 2021, 2022, nu am fi mărit cu 40%. Pe primul semestru, cumulat raportat la semestrul echivalent din 2019, am înregistrat o contracţie de 3,9%. S-au diminuat veniturile bugetului de stat, veniturile bugetului de pensii, veniturile bugetului de sănătate şi în general s-au diminuat veniturile, aşa cum s-a întâmplat în întreaga Europă.

Într-o astfel de situaţie era foarte dificilă inclusiv decizia de a creşte pensiile. La diminuările de venituri care au fost, a fost extrem de greu de a lua această decizie de a asigura o creştere a pensiilor. (…) Orice om cu scaunul la cap poate să înţeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de alocaţii, de salarii în sectorul public, decizia pe care o iei este o decizie care te obligă la cheltuieli şi în 2021 şi în 2022 şi în 2023 şi orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcţie de perspectivele de evoluţie economică şi de încasări bugetare. Eu sunt extrem de multumit ca am crescut pensiile in perioada de criza economica datorata pandemiei”, a spus premierul Ludovic Orban.