Airbus Helicopters România, o asociere comună între Airbus Helicopters (51%) și IAR (49%), înființată în 2002, exportă peste 75% din activitățile sale. În 2016, s-a înființat și Airbus Helicopters Industries, al cărui obiectiv principal este producerea elicopterului H215M. Premium Aerotec, o filială deținută integral de Airbus, produce componente complexe pentru aeronave comerciale Airbus. Aceasta înseamnă că fiecare aeronavă Airbus are piese fabricate în România.

Rep: Din poziția pe care o dețineți cum ați descrie compania-mamă Airbus pentru cineva din afara acestei industrii?

G.D.: Lucrez în grupul Airbus de peste 10 ani și unul dintre lucrurile care continuă să mă surprindă în cel mai plăcut mod este rezistența și felul în care echipele reacționează și se mobilizează în vremuri dificile. Iar acum, știm bine, traversăm cu toții o astfel de perioadă. Valorile puternice și dorința de a inova fac ca grupul Airbus să fie un model de integrare europeană și o poveste de succes care se scrie de 51 de ani. Totul a început cu un vis, cu o viziune și un acord semnat în 1969 la Showul Aviatic de la Paris de către ministrul francez al Transporturilor, Jean Chamant, și ministrul german pentru Afaceri Europene Karl Schiller. Cei doi au convenit atunci asupra unui plan comun de a dezvolta avionul A300, prima aeronavă europeană cu două culoare. Astăzi, Airbus este lider al aviației globale, cu un scop bine definit: acela de a dezvolta industria prin inovații, precum zborul electric sau noile soluții de mobilitate urbană. Airbus este ceea ce este astăzi datorită angajaților săi, femei și bărbați extraordinari, al căror talent și ambiție au dus la progresul aviației.

Pandemia și economia. Airbus în furtuna sanitară

Rep: Am văzut ca Airbus a anunțat un plan de restructurare prin care se va renunța la 15.000 de angajați. Va afecta acest plan și operațiunile din România?

G.D.: Așa cum am mai declarat, reducerile anunțate de Grupul Airbus vor afecta în principal divizia Airbus Commercial care produce avioane comerciale, precum și funcțiuni corporate aferente. În contextul actual, piețele de apărare, spațiu și elicoptere au fost mai puțin afectate de criza COVID-19 decât sectorul transportului aerian. În calitatea noastră de partener principal în sectorul aerospațial la nivel local, cooperarea cu partenerii noștri din industrie este solidă și ne păstrăm angajamentul de a ne sprijini clienții în continuare.

REP: Care erau planurile, în general, Airbus pentru România, înainte de pandemia care a cam îngenunchiat economia întregii planete?

G.D.: Vă spuneam mai devreme că una dintre trăsăturile principale ale Airbus este rezistența și mobilizarea în perioade dificile, prin urmare am luat măsurile necesare și facem tot posibilul pentru a menține neschimbate planurile inițiale pentru România, cel puțin în cea mai mare parte. Cel mai important dintre proiectele locale ale Airbus rămâne cooperarea dintre IAR și AHRO pentru producerea la Brașov a elicopterului militar IAR-H215M.

Rep: Cum a afectat pandemia COVID-19 activitatea Airbus Helicopters România? Ce măsuri ați luat pentru ca SARS CoV2 să nu afecteze activitatea operațiunilor pe care le girați în România?

G.D.: În momentul în care am înțeles cât de severă este această pandemie, toate diviziile s-au concentrat asupra implementării măsurilor care să asigure sănătatea și starea de bine a angajaților, în conformitate cu acțiunile grupului Airbus în acest sens, precum și cu recomandările autorităților naționale și internaționale. La Airbus Helicopters Romania am stabilit un set de reguli foarte stricte cu privire la prevenție, dezinfectare și distanțare socială. Vă voi da câteva exemple: dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la sosirea în fabrică; verificarea temperaturii; dezinfectarea lunară a clădirii și zilnică a spațiilor de lucru; obligativitatea de a purta mască pe toată durata programului de lucru; reorganizarea birourilor și a sălilor pentru întâlniri și amplasarea de panouri separatoare; spații speciale pentru depozitarea măștilor și mănușilor folosite; organizarea programului de lucru de la distanță sau, acolo unde acest lucru nu a fost posibil, structurarea programului de lucru în două schimburi. Am anulat sau amânat vizite, întâlniri, sesiuni de training și alte evenimente interne sau externe și am modificat inclusiv sistemul de aer condiționat în conformitate cu regulile de prevenire specifice pandemiei COVID-19. Pentru noi, comunicarea cu stakeholderii în perioada aceasta a fost extrem de importantă, prin urmare, am fost în contact permanent cu clienții și cu partenerii noștri. Pentru aceștia, am stabilit un protocol special la primirea sau predarea unui elicopter – care a inclus spații dedicate și proceduri de dezinfectare specifice – având în vedere că unii dintre clienți se află în prima linie a luptei împotriva pandemiei, cum este SMURD.

Criza care devine o oportunitate

Rep: Se vorbește mult despre transformarea actualei crize într-o oportunitate. Care este părerea dumneavoastră în acest sens, din perspectiva unui colos precum Airbus?

G.D.: În vremuri ca acestea, provocarea este să gândim neconvențional, să avem o performanță superioară pentru a avea rezultate. Eu și echipa mea din România am învățat să fim mai creativi și mai eficienți, să avem grijă unii de alții și să ne concentrăm pe lucrurile pozitive pe care le-am deprins în condiții atât de stresante. Posibilitatea de a ne desfășura activitatea și de la distanță, ajutați de tehnologie, a fost o oportunitate și va rămâne un instrument important în munca noastră și după ce va trece această perioadă. În plus, dacă ne referim la industria aviatică în general, criza poate fi percepută ca o oportunitate de a accelera tranziția către avioane noi, cu emisii reduse de bioxid de carbon.

Rep: Ce va schimba pandemia în industria aviatică? Cum o să arate viitorul, la ce să ne așteptăm?

G.D.: Pandemia este o provocare mare din punct de vedere economic pentru noi toți, de aceea sunt necesare ajustări și schimbări ale strategiilor de marketing. Sectorul aviatic plătește unul dintre cele mai mari costuri din cauza crizei COVID-19. Cu toate zborurile anulate în martie și o revenire într-un ritm încă lent, este prea devreme să spunem cum va arăta noul peisaj aeronautic, câte companii aeriene vor continua să opereze, care vor fi noile reguli în privința călătoriilor cu avionul sau când își va reveni sectorul turistic. Așa cum spunea recent Guillaume Faury, CEO Airbus, prognoza noastră este că aviația își va reveni in 2023 – 2025. Pe termen scurt, veniturile vor fi mai scăzute, dar pe termen lung aviația își va reveni într-un mod mai sustenabil, iar lumea post-COVID-19 va fi mai atentă la probleme legate de mediu.

Rep: Cum se conturează planurile de viitor, dpv economic? Va ajuta zona dvs de activitate planul de relansare economc anunțat recent de Guvern (se prevede stimularea industriei de apărare locală prin componenta de offset, iar Airbus este partenerul României de peste 50 de ani)?

G.D.: Salutăm implicarea Guvernului pentru a stimula dezvoltarea industriei locale a apărării. România nu a profitat suficient de pe urma offset-ului în ultimii ani. Este suficient să vă uitați la programele majore de achiziții militare care se află în derulare și care angajează, din păcate, într-o mică măsură industria locală. Noi, ca parteneri ai României de peste 50 de ani, credem că achizițiile militare ar trebui să sprijine producția locală. Este exact ceea ce avem de gând să facem prin programul elicopterului IAR-H215M, care prevede asamblarea sa la Brașov și, deci, cooperare industrială cu IAR și implicarea companiilor românești pe întreg lanțul de aprovizionare. Este o oportunitate excelentă pentru România să se numere printre puținele țări din lume care produc elicoptere. Noi susținem colaborarea cu industria locală, de aceea am creat Asociația Română a Industriei Elicopterelor – ARIE – ai cărei membri sunt companii importante care ne sunt parteneri de multă vreme: Turbomecanica, Comoti, Aerotec, Aerofina și, desigur, IAR.

Franța se implică în criza pandemică

Rep: Dacă am reținut bine, în Franța, Guvernul a anunțat măsuri deosebite pentru aeronautică. Ce detalii puteți oferi pentru cititorii nostri?

G.D.: Guvernul francez a anunțat, în iunie, un pachet de 15 miliarde de euro pentru a sprijini industria aviatică. Acesta include ajutor pentru Air France, Airbus și marii furnizori francezi, prin investiții guvernamentale directe, prin subvenții și prin împrumuturi. Planul include și un fond comun, finanțat de guvern, Airbus și alți producători mari, în sprijinul micilor furnizori. Planul are o componentă de cercetare și tehnologie, încurajând companiile să investească mai mult în aparate de zbor cu emisii scăzute de bioxid de carbon, propulsate electric, cu hidrogen sau prin alte mijloace, Guvernul folosind această oportunitate pentru a transforma industria aviatică franceză în cea mai “curată„ din lume. Airbus salută această inițiativă a Guvernului francez, a cărei componentă de cercetare și tehnologie va accelera tranziția către un transport aerian mai curat și își va continua misiunea de lider pentru producerea, până în 2035, a primului avion comercial cu „emisii zero”. Planul Guvernului de la Paris prevede și cumpărarea a 8 elicoptere H225M pentru Forțele Aeriene franceze, 10 elicoptere H160 pentru Jandarmeria Națională și 2 elicoptere H145 pentru serviciul de securitate civilă, precum și un demonstrator VSR700 destinat Forțelor Navale Franceze. Aceste comenzi acoperă o necesitate operațională și conferă în același timp industriei elicopterelor vizibilitate în aceste vremuri tulburi, protejând locurile de muncă și capabilitățile angajaților.

Rep: Se vorbește foarte mult despre modurile de propulsie fără noxe, precum alimentarea cu energie electrică sau cu hydrogen. Care sunt planurile Airbus în acest sens?

G.D.: Airbus Helicopters are un program de inovație pe termen lung care constă în dezvoltarea de soluții pentru autonomie, electrificare, hibridizare și tehnologii alternative care vor contribui la reducerea emisiilor generației viitoare de elicoptere. Airbus Helicopters salută sprijinul Guvernului francez pentru acest tip de program de cercetare, prin PlanAero, privind zborurile pe verticală.

Airbus și România

Rep: Ce proiecte Airbus sunt acum în derulare în România, și care va fi ritmul pentru viitorul apropiat?

G.D.: Airbus este partenerul principal al României în industria aviatică, creând 6.300 de locuri de muncă directe și indirecte și cu o prezență locală consistentă prin Airbus Helicopters (cu cele două companii Airbus Helicopters Romania și Airbus Helicopters Industries), Premium Aerotec – ambele în Brașov și Airbus Defence and Space, cu sediul în București. În ceea ce privește elicopterele, avem la Ghimbav un centru de excelență în domeniul mentenanței, reparațiilor și reviziei – Airbus Helicopters Romania, care este o companie mixtă cu IAR Ghimbav. Serviciile pe care le oferim sunt inginerie, întreținere, depanare, asistență, suport logistic și servicii de documentație tehnică pentru clienți din peste 30 de țări. Competențele noastre acoperă cea mai mare parte a elicopterelor Airbus: H125, H125M, H130, H135, Dauphin, H155, Puma, Super Puma, H215, H215M și recent, H225. Airbus Helicopters Romania deține și certificare Part 21-J și autorizarea RMAR 21J, prin urmare putem opera modificări de design și update-uri pentru elicoptere. De asemenea, promovăm și comercializăm întreaga gamă de elicoptere civile și militare Airbus în România și țările vecine. Aș mai vrea să precizez că ne menținem oferta de a asambla elicopterul IAR-H215M în fabrica de 10.000 de metri pătrați pe care o avem la Ghimbav, program care poate genera un număr important de noi locuri de muncă și care oferă un nou concept industrial pentru acest elicopter accesibil, ale cărui capabilități au fost demonstrate.

Aeroapărarea, implicarea Airbus

Rep: Airbus derulează și proiecte de anvergură în industria de apărare. Care este pasul următor în acest segment mereu de foarte mare actualitate?

G.D.: Parteneriatul nostru exclusiv pe 15 ani cu IAR prevede faptul că vom produce la Brașov elicopterul militar multirol IAR-H215M, în condițiile în care va exista o comandă din partea Ministerului Român al Apărării. Oferta noastră este valabilă în continuare. De asemenea, suntem gata să sprijinim Ministerul Apărării în planurile sale sale privind înlocuirea flotei de elicoptere, care este îmbătrânită. Alături de oferta de a produce elicopterul IAR-H215M în România, promovăm elicopterul de atac H145M pe care îl producem în Germania. Acesta este un aparat versatil, multirol, care poate fi dotat cu diferite tipuri de armamente. H145M a avut mare succes în regiune. Țări precum Ungaria, Serbia, dar și Germania, Luxemburg și Thailanda îl utilizează cu rezultate excelente. Credem că tandemul IAR-H215M & H145M este o opțiune excelentă pentru România datorită performanței elicopterelor, versatilității lor și a eficienței din punct de vedere al costurilor de operare. În ceea ce privește divizia Airbus Defence and Space, contribuția la securitatea României rămâne obiectivul principal, iar echipa noastră locală este pe deplin dedicată acestui scop.

Rep: Spuneți-ne câte ceva și despre afacerea cu elicoptere. Care este aportul operațiunilor din România în acest segment?

G.D.: Contribuția economică a Airbus în România în ultimii 7 ani poate fi sumarizată astfel: contribuția la bugetul de stat și cel local a fost de 31 de milioane de euro, iar contribuțiile sociale au fost de 38 de milioane de euro. Investițiile noastre s-au ridicat la 65 de milioane de euro iar din punct de vedere al creșterii economice și a dezvoltării regionale, vorbim despre 113 milioane de euro.

Investiția în tinerii României

Rep: Airbus desfășoară un proiect educational din ce în ce mai rar în această parte a Europei. Mă refer la colaborarea dvs cu Colegiul Tehnic Brașov care are în vedere pregătirea tinerilor pentru diverse meserii cu viitor în industria aeronautică. Vă rog, Excelență, dați-ne detalii despre acest proiect, despre oportunitatea lui și șansele ca el să dăinuiască și după această criză.

G.D.: Mulțumesc pentru această întrebare! Este un program despre care aș putea vorbi zile în șir și de care sunt foarte mândru. Cel mai mult mă bucur atunci când îi văd pe elevii Colegiului Tehnic Transilvania din Brașov în practică la noi în companie. Nu și zilele acestea, desigur, când am suspendat sesiunile de practică din cauza pandemiei. Dar ce voiam să spun este că entuziasmul lor ne dă mari speranțe pentru viitor și confirmă, aș spune, că aviația este în ADN-ul românilor. Am lansat acest program educațional în 2016 cu o singură clasă la profilul aeronautic și mai puțin de 30 de elevi, iar în septembrie 2019 am ajuns la 225 de elevi în 8 clase, pentru cele 2 specializări: tehnicieni în aviație și instalații de bord.

Avem o colaborare excelentă cu colegiul și îi susținem cât putem. Până acum am donat o structură de elicopter, unelte, computere și documentație tehnică pentru a-i ajuta să își doteze laboratoarele de practică. În timpul perioadelor de training la noi, studenții sunt asistați de tutori care fac parte din personalul nostru și le oferim condiții reale de studiu, precum și ocazia de a putea testa cunoștințele acumulate, având acces la elicoptere. Le asigurăm, de asemenea, prânzul și transportul, precum și echipamentul de lucru, iar fiecare sesiune de practică se încheie cu o evaluare a performanțelor.

Anul acesta am avut prima promoție de absolvenți ai profilului aeronautic și îi așteptăm pe o parte dintre ei să ni se alăture în echipă până la sfârșitul anului. Am stabilit, de asemenea, parteneriate cu instituții de învățământ superior, cum ar fi Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Politehnică din București, care oferă oportunități de practică și studii specializate la noi pentru studenți, cu scopul de a-i pregăti pentru cariere în aviație.

Am încredere că investiția în tânăra generație va avea rezultate și că România va beneficia de pe urma ei, pe termen lung.