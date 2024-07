Pe 1 decembrie, partidele politice se confruntă cu o interdicție strictă privind mita electorală. Într-un context în care Ziua Națională a României coincide cu data alegerilor parlamentare din această iarnă, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a lansat un avertisment sever către liderii politici.

Acesta a subliniat că este esențial ca partidele să respecte regulile și să nu încerce să profite de ocazia sărbătoririi naționale pentru a influența alegătorii într-un mod neetic.

Toni Greblă a subliniat că, deși Ziua Națională este un moment de celebrare a unității și identității naționale, există riscul ca unii lideri politici să fie tentați să utilizeze această zi pentru a face promisiuni sau a oferi stimulente în schimbul voturilor, în contextul unei campanii electorale deja intense. În această situație, Greblă a subliniat că orice formă de mită electorală este strict interzisă și va fi monitorizată cu atenție.

În ceea ce privește alegerile care se apropie, Toni Greblă a declarat că este crucial ca toate partidele și candidații să se abțină de la orice practici de corupție electorală. El a adăugat că autoritățile vor implementa măsuri suplimentare pentru a preveni și sancționa încercările de mită electorală, asigurând astfel un proces electoral corect și transparent.

Întrebat despre mesajul său pentru candidații care se vor prezenta în alegerile de pe 1 decembrie, Toni Greblă a spus:

În concluzie, mesajul principal al șefului AEP este tranșant: respectarea legii și a principiilor democratice este crucială pentru garantarea unui proces electoral echitabil și pentru păstrarea încrederii cetățenilor în democrație.

„Să aibă grijă pentru că 1 Decembrie este Ziua Națională a României. Să manifeste respectul cuvenit pentru acest eveniment și să participe la alte evenimente, inclusiv alegerile, fără să le încurce unele cu altele”.

„Nu vreau să mă refer la lucruri concrete, pentru că nu pot să analizez în concret. An de an așa a fost. Fiecare posibilitate pe care o are un om într-o funcție să le facă într-o zi.

Eu, însă, sunt convins că cei care participă la vot nu își stabilesc opțiunea nu hotărăsc cu cine să voteze de acasă până la secția de votare, ci cu o zi-două înainte, cu o noapte înainte, cu 2-3 săptămâni, cu o lună înainte.

Și-au stabilit opțiunea și nu vor fi influențați nici de un afiș în plus, nici de o farfurie în plus sau de ceea ce sugerați dumneavoastră acolo”, a spus acesta, potrivit Realitatea.