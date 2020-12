Declarația ambasadorului SUA în România a fost făcută la Arad, după întâlniri cu primarul municipiului, Călin Bibarţ, şi cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean.

„Sperăm ca viitorii patru ani să fie stabili, am făcut paşi enormi anul acesta sub Guvernul Orban şi cu preşedintele Iohannis, am mers înainte şi sper să continuăm să mergem înainte cu aceiaşi paşi mari. România trebuie să se dezvolte pentru a se repara tot ce a fost stricat sub 45 de ani de comunism şi tot ce nu a fost reparat în ultimii 30 de ani, cu toate că au fost paşi mari înainte, dar în ultimii ani, înainte de 2020, au fost multe lucruri cărora nu li s-au dat atenţie, nu au fost reparate şi au prevenit România să meargă înainte. Cred că anul acesta au fost paşi foarte mari înainte”, a declarat Adrian Zuckerman.

Acordarea vizelor a fost afectată

De asemenea, acesta a spus că și acordarea vizelor pentru românii care călătoresc în SUA a fost afectată din cauza întârzierii unor reforme.

„Acum se aprobă peste 90% din cererile de vize, dar sunt probleme cauzate în primul rând de lucruri care nu au fost reparate în ultimii 10 – 15 ani, pornind de la statul de drept. Anul acesta am lucrat cu domnul ministru de Justiţie, Predoiu, şi cu ministrul de Interne, Vela, ca să reparăm sistemul statului de drept, ca legea să fie aplicată egal, crima organizată să nu mai fie tolerată, corupţia să nu mai fie tolerată, traficul de persoane să nu mai fie tolerat. Lucrurile acestea nu au fost făcute la acelaşi nivel înainte”, a adăugat ambasadorul SUA în România.

Adrian Zuckerman a transmis că a avut discuţii cu autorităţile locale din Arad despre dezvoltare şi a amintit de proiecte derulate la nivel naţional cu sprijin american.

„Am avut o discuţie foarte bună despre dezvoltarea nu numai a Aradului, dar şi a vestului României, a infrastructurii, şi continuăm să facem relaţiile bilaterale între România şi America mult mai bune. Anul acesta am făcut paşi enormi în acest aspect, cu dezvoltarea, proiectul de la Cernavodă, în care banca americană Exim o să împrumute şapte miliarde de dolari, cel mai mare împrumut făcut vreodată în orice ţară, iar dezvoltarea de la Cernavodă o să coste în jur de opt miliarde de dolari.

Prin extragerea de gaz din Marea Neagră, România va fi unul dintre cei mai mari producători şi exportatori de energie din Europa. Dezvoltarea infrastructurii, şosele, căi ferate, va ajuta industria, sectorul agriculturii şi va face ca România să fie la acelaşi nivel, dacă nu mai mare decât alte ţări din Europa. Mai ales şoseaua de care am discutat în trecut, de la Constanţa până în Polonia, va pune la punct Portul Constanţa, care va avea o capacitate de câteva ori mai mare decât are acum şi o să aducă beneficii enorme economiei în toate domeniile”, a conchis acesta.