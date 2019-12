Noul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a vorbit, într-un interviu acordat Agerpres, despre un subiect sensibil în România, statul de drept.

„Nu cred că provocările sunt legate de a vorbi despre statul de drept, cred că provocările sunt în implementarea statului de drept. Cred că România este o ţară magnifică, o ţară frumoasă şi o ţară cu un potenţial imens. Pentru mine, este un miracol că România şi poporul român au fost în stare să scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut că voi vedea asta în timpul vieţii mele. Evoluţia din ultimii 30 de ani este extraordinară, absolut extraordinară. Cred că ţara şi oamenii au realizat foarte multe lucruri. Mulţi nu înţeleg cât de devastator a fost comunismul în această ţară. Nu înţeleg dezastrul care a fost făcut în instituţiile publice, în lumea afacerilor, în instituţiile guvernamentale, iar când regimul comunist a căzut şi a fost creată o democraţie, nu s-a început de la zero. Poporul român a început de sub nivelul zero, din cauza dezastrului produs de regimul comunist. Aşa că, să ajungă la realizările din prezent, din punctul meu de vedere, este un lucru minunat. Asta nu înseamnă că nu mai sunt multe de realizat.

Sunt mult mai multe de realizat dar, ca să se ajungă dincolo de situaţia din prezent, trebuie implementate o justiţie independentă şi statul de drept, aşa încât toată lumea să fie tratată drept şi în litera legii, iar investiţiile străine să fie binevenite pentru ca, într-adevăr, să facem România măreaţă din nou. (…) Multe din acestea se pot rezolva prin implementarea statului de drept. Şi asta se aplică tuturor sectoarelor economice – serviciile de sănătate, mineritul şi extracţia de petrol, industria forestieră – unde aţi avut mai multe probleme, privind defrişările ilegale, producţia industrială şi investiţiile companiilor străine. Fără stabilitate şi stat de drept nu se poate mişca nimic. În ceea ce priveşte criticile aduse României, cred că trebuie avută în vedere perspectiva evoluţiei extraordinare a poporului român. Aceasta trebuie luată în considerare înainte de lansarea oricărei critici. Dar, în acest context, regulile statului de drept trebuie să fie aplicate, iar justiţia independentă trebuie să meargă mai departe”, a declarat Zuckerman pentru Agerpres.

Povestea ambasadorului Adrian Zuckerman. Când a plecat din România

Întrebat despre o o întoarcere acasă, în ţara unde s-a născut, odată cu alegerea în funcţia de ambasador, Zuckerman a vorbit despre rădăcinile sale româneşti.

„De fapt, am părăsit România când aveam nouă ani. Am mers în Italia, unde am stat aproximativ nouă luni, până în mai 1966, când ne-am mutat în Statele Unite ale Americii, New Haven, Connecticut. Ambii mei părinţi erau medici şi am început o nouă viaţă în New Haven, în Statele Unite ale Americii. Dar înainte de a spune mai multe despre aceasta, vreau să punctez ce mare onoare este pentru mine faptul că preşedintele Trump m-a numit ambasador în România, iar Senatului îi mulţumesc pentru confirmare. Sunt foarte recunoscător, din această funcţie, iar în ultimele zile a fost o plăcere pentru mine – am sosit sâmbătă – să am privilegiul de a lucra cu un grup minunat de oameni, aici, la ambasadă. Sunt fantastici, în special adjuncta mea – Abby Rupp.

În aceste zile am avut onoarea de a mă întâlni cu ministrul de Externe, Aurescu. Am avut o întrevedere minunată sâmbătă seara. Ieri (marţi – n.r.) m-am întâlnit cu preşedintele Iohannis, am avut o întâlnire minunată, iar la amiază m-am întâlnit cu premierul Orban şi am avut o discuţie pozitivă, care sper că va fi baza pe care ne vom uni eforturile cu preşedintele şi premierul, în următoarele luni şi următorii ani”, a mai spus ambasadorul.

Te-ar putea interesa și: