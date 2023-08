Adrian Veștea a mai spus că trebuie să i se dea încredere mediului de afaceri, mai ales în această perioadă.

”PNL a fost permanent partenerul mediului de afaceri. De altfel, de fiecare dată, am militat pentru cota unică, am militat pentru a avea un echilibru pentru tot ceea ce înseamnă legislaţia pe partea de impozitare.

Nu suntem adepţii de a creşte, sub nicio formă, impozitele în zona mediului de afaceri. Iar noi considerăm că este necesar să avem un parteneriat cu mediul de afaceri şi trebuie să dăm încredere mediului de afaceri, mai ales în această perioadă”, a declarat acesta la TVR Info.

Există o infuzie de capital care vine în special dinspre Uniunea Europeană

Ministrul a vorbit, de asemenea, despre o infuzie de capital care vine în special dinspre Comisia Europeană.

”Ţinând cont de faptul că consider că este o perioadă istorică, o perioadă pe care România nu a mai traversat-o niciodată, putem spune cu adevărat că există o infuzie de capital. Evident că toată această infuzie de capital care vine în special dinspre programele Comisiei Europene care sunt alocate României, fie că vorbim de programele operaţionale regionale, fie că vorbim de PNRR, poate duce la o şansă prin care companiile româneşti pot să aibă o resursă financiară prin care să poată implementa foarte multe proiecte. Şi autorităţile locale, de altfel”, a afirmat el.

Întrebat dacă această infuzie reprezintă un risc pentru planul guvernului de ajustare a unor condiţii fiscale, Adrian Veştea a răspuns că este important ”să ne încadrăm în deficitul bugetar”.

”Ceea ce este cert este că trebuie să ne încadrăm în deficitul bugetar care este negociat cu Comisia Europeană. De altfel, în afară de acest deficit bugetar, fiecare minister în parte a avut de îndeplinit foarte multe jaloane, în aşa fel încât să putem lua această resursă care este alocată de către Uniunea Europeană.

Această alocare vine şi cu anumite restricţii şi reforme pe care noi trebuie să le facem. Cred că nimănui nu îi place să parcurgem această perioadă”, a explicat acesta.

Va fi eficientizat aparatul administrativ

Potrivit ministrului, mai degrabă va fi eficientizat aparatul administrativ.

”Suntem mai degrabă implicaţi în eficientizarea actului administrativ. După cum am spus, am avut un parcurs , am făcut reforme administrative în zonele în care am lucrat. Cred că acelaşi lucru trebuie să se întâmple în foarte multe zone ale administraţiei publice.

Cred că trebuie să facem reorganizări la nivelul fiecărei organigrame şi a fiecărei cheltuieli în care este implicată instituţia publică. Vor fi comasări de instituţii, vor fi o serie de măsuri care se vor vedea în perioada următoare”, a declarat Adrian Veștea.

Întrebat de ce nu s-au luat aceste măsuri până acum, ministrul a spus că România avea o creștere economică.

”În tot acest parcurs, România a avut o creştere economică, raportată de instituţiile care evaluează acest lucru şi din acest motiv cred că a existat o soluţie acoperitoare. În prezent ne dăm seama că acest val care a venit pe seama războiului, pe seama creşterii preţului la utilităţi, pe ceea ce se întâmplă şi vedem că această situaţie nu se întâmplă doar în România, şi alteţări iau măsuri, regândesc sistemul administrativ”, a explicat el.