România a navigat printre turbulențele prețurilor cu o traiectorie surprinzător de stabilă. Adrian Vasilescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, a analizat evoluția acestui fenomen într-o intervenție la postul B1 TV, oferind o perspectivă amplă asupra dinamicii inflaționiste din ultimii ani și locul aparte pe care țara noastră îl ocupă în acest context.

Punctul de plecare al inflației europene se leagă strâns de începutul anului 2021, după ce 2020 s-a încheiat cu o rată modestă, dar sănătoasă, de 2,06%. Acest prag părea, la vremea respectivă, o performanță în comparație cu statele europene care încă se luptau cu valori negative. Însă liniștea a fost scurtă. La nivel global, prețurile au început să crească într-un ritm accelerat, iar țările UE au fost prinse în vârtejul unei inflații persistente, pe care au încercat, fără mare succes, să o tempereze.

În fața valului inflaționist, România a fost una dintre puținele țări care au reacționat rapid. În toamna lui 2021, autoritățile de la București au crescut rata de politică monetară, o mișcare considerată esențială în limitarea impactului negativ al inflației. Această măsură preventivă a permis țării să intre în 2022 pregătită pentru a face față „dezordinii prețurilor” – un termen folosit de Vasilescu pentru a descrie complexitatea și instabilitatea prețurilor care nu mai urmează un model predictibil.

„O evoluție calmă (a inflației) și, ăsta e un termen blând, o avem din 2020. Anul 2020 s-a încheiat cu o inflație de 2,06 și acesta a fost cel mai bun rezultat din UE. Și nu spun totul, că a fost, de fapt, singurul rezultat sănătos din UE! Imediat după acest rezultat a început inflația globală care ne toacă banii și nervii de atâția ani. Ianuarie 2021 a fost oficial luna în care a început inflația în lume. Sigur că UE a avut niște parcursuri foarte încurcate, că atunci când au să crească prețurile au început să crească de sub 0 pentru 14 țări din UE. De sub zero! Și până au ajuns la 2%, cât e ținta de inflație în UE, a trecut foarte mult timp, că aproape în primăvara lui 2021 s-a ajuns la ținta de inflație și de atunci a început inflația în UE”, a explica consilierul de la BNR.