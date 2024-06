În plus, orașul Siret, după performanțele realizate, a ajuns să fie dat drept exemplu de către oficialii de la Comisia Europeană pentru felul în care a atras și a investit banii Uniunii. Primarul din Siret, județul Suceava, Adrian Popoiu, a acordat un interviu Revistei Capital în care a vorbit despre importanța muncii în echipă, despre cum proiectele implementate au dezvoltat orașul și despre planurile de viitor.

Adrian Popoiu, primarul de la Siret, proiecte cu un rol semnificativ

Întrebare: Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Răspund: Toate proiectele implementate de UAT Orașul Siret sunt de o importanță majoră pentru comunitate. Voi face referire însă la două proiecte care sunt complementare și care vor contribui la dezvoltarea economică viitoare a orașului Siret.

Unul dintre acestea a vizat construirea și dotarea de ateliere și laboratoare în cadrul Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret. A fost construită o clădire în cadrul căreia au fost înființate un atelier de mașini CNC pentru prelucrare metalică, un laborator de proiectare CAD, un atelier de textile și un laborator de textile. În acest moment Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret are o dotare unică la nivelul județului Suceava. Acest proiect a avut ca rezultat creșterea numărului de elevi care s-au înscris la această școală.

Al doilea proiect a vizat construirea și dotarea unui parc științific și tehnologic în cadrul Parcului Industrial Siret. Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. În cadrul parcului științific și tehnologic funcționează un centru de inovare și training în domeniul Industry 4.0 realizat împreună cu firma Bosch Rexroth, un Fablab dotat cu mașini CNC pentru prelucrare metalică, un laser cutter, un scanner 3D și o imprimantă 3D și de asemenea avem o sală de coworking.

Domeniile de specializare inteligentă abordate in parc sunt Industry 4.0 și Smart destination (smart city & smart tourism). Acest proiect a atras deja atenția unor firme străine și sperăm că va avea o contribuție semnificativă la atragerea de investitori în orașul Siret. Cele două proiecte au un rol semnificativ în creșterea gradului de atractivitate a orașului Siret pentru firmele interesate să dezvolte noi capacități de producție.

Siret, un magnet de fonduri europene

Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: În cadrul POR 2014 – 2020 Orașul Siret a obținut o sumă importantă pe Axa 13, Obiectiv – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. Aici am avut posibilitatea de a depune proiecte integrate care cuprindeau intervenții atât în zona de spații urbane (drumuri, parcuri) cât și cea a clădirilor publice. Valoarea maximă admisă pentru un proiect a fost de 5 milioane de euro.

În urma analizei nevoilor la nivelul orașului Siret s-a constatat că valoarea totală a intervențiilor necesare este de 10 milioane de euro astfel încât am decis să depunem două proiecte, fiecare cu valoarea 5 milioane de euro.

Am obținut finanțare pentru ambele proiecte ceea ce ne-a permis realizarea unor investiții importante și anume: modernizare de drumuri, construirea unui centru de tineret, construirea unui centru de zi tip club pentru persoane vârstnice, construirea unui centru recreativ, construirea de locuințe sociale, reabilitarea tuturor parcurilor din zona centrală a orașului Siret, reabilitarea Muzeului de Istorie al orașului Siret, construirea unei parcări în centrul orașului.

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns: În anul 2024 am început implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Cele mai importante sunt: construirea unei creșe, eficientizarea energetică a clădirilor Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret, eficientizarea energetică a clădirii Pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli cronice Siret și construirea unui bloc nZeb pentru specialiști din învățământ și sănătate. În momentul de față implementăm pe PNRR proiecte cu valoare totală de aproape 15 milioane de euro.

Viața de primar, o viață cu multe provocări

Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: Cea mai mare provocare cu care ne-am confruntat în ultimii ani o constituie lipsa resurselor financiare. Slaba dezvoltare economică a orașului dar și închiderea celui mai mare agent economic (HS Timber) au avut un impact negativ extrem de puternic la nivelul bugetului local. Din acest motiv a trebuit să facem eforturi deosebite pentru a evita blocajele în implementarea proiectelor derulate de Orașul Siret.

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Un tănâr care ajunge primar trebuie să țină cont de o serie de aspecte care îi vor aduce respectul locuitorilor:

In primul rând sa-și iubească localitatea. Dorința de a face bine celor din jur trebuie sa fie un mod de acțiune permanent. Foarte important e sa fie dedicat comunității, in detrimentul poate a unor interese personale gen familie sau meserie. Deci trebuie făcute sacrificii care nu sunt tocmai ușor de realizat. Sa fie conștient ca viața tsa nu mai este despre el însuși, ci mai ales despre ceilalți. ⁠Sa aibă răbdare, sa fie bun, înțelept, sa fie tolerant,. ⁠Sa stie sa lucreze in echipa. ⁠Să aibă capacitate de a înțelege problemele altora. ⁠Sa se înconjoare de oameni profesioniști si muncitori, in detrimentul sinecurilor politice. Etc….

Administrație se schimbă în permanență

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Răspuns: Cred că în următorii 10 ani se va ajunge la un grad destul de ridicat de profesionalizare a funcției de primar. Legislația devine din ce în ce mai complexă iar problemele ce trebuie rezolvate la nivel de comunitate devin și ele din ce în ce mai complexe.

De exemplu, acum 15 ani nu se discuta la nivel de localitate despre reducerea emisiilor de carbon sau despre mobilitate urbană, sau conceptul de smart-city. Astăzi sunt considerate direcții principale pentru dezvoltarea urbană. Foarte probabil în viitorul apropiat primarii vor fi nevoiți să urmeze cursuri specializate în domeniul dezvoltării urbane pentru a putea să-și exercite atribuțiunile în cunoștință de cauză.

Întrebare: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Răspuns: Pentru multă lume cuvântul “bani” nu înseamnă altceva decât un mod de a reuși sa-ți întreții familia, sa ai un trai decent. Dar în cazul unei administrații publice locale cuvântul “bani” mai înseamnă și dezvoltare.

O primărie are ca surse principale de finanțare cota defalcată din impozitul pe venit încasată de pe urma locurilor de muncă existente la nivelul localității, taxele și impozitele locale (care au un procent mic în total buget și nu pot crește semnificativ) precum și fondurile atrase din alte surse (finanțări europene și finanțări naționale). În cazul unui oraș slab dezvoltat așa cum este Siretul, bugetul local este sărac așa încât trebuie valorificate la maxim oportunitățile oferite de programele de finanțare europene și naționale.

În cazul orașului Siret putem aloca pentru dezvoltare maxim 300.000 de euro / an din bugetul local. Este o sumă foarte mică, insignifiantă aș zice în comparație cu nevoile orașului. Pe de altă parte am obținut numai din fonduri europene o sumă de peste 30 milioane de euro toți acești bani fiind cheltuiți pentru dezvoltare. În concluzie putem spune că numai finanțările europene obținute de localitatea noastră în cadrul de programare 2014 – 2020 reprezintă bugetul de dezvoltare al orașului pe 100 de ani, adică am câștigat 100 de ani de dezvoltare.

Adrian Popoiu, despre micromanagement

Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Răspuns: Micromanagementul presupune un grad extrem de mare de implicare al managerului / primarului în activitatea angajaților. Mai exact primarul verifică și să validează orice decizie se ia în cadrul primăriei.

Rezultatele obținute de Orașul Siret în atragerea de fonduri europene au fost posibile ca urmare a renunțării la micromanagement. Suntem un oraș mic iar numărul de angajați este de asemenea mic. Avem la nivel de primărie o echipă de 5 persoane care se ocupă de atragerea de finanțări și implementarea de proiecte europene și care trebuie să gestioneze un număr mare de proiecte finanțate din programe diverse.

Aceată activitate presupune un volum foarte mare de muncă, un volum foarte mare de documentații, un număr mare de avize și acorduri ce trebuie obținute de la instituțiile statului, o relație foarte complexă atât cu firmele de construcții și furnizorii cât și cu ADR Nord Est și cu ministerele care sunt autorități de management în cadrul programelor de finanțare.

În aceste condiții am crescut semnificativ rolul compartimentului de implementare proiecte europene și am permis un nivel destul de ridicat de autonomie în luarea deciziilor. Pentru problemele de importanță mică sau moderată aceste decizii pot fi luate în cadrul echipei de implementare și sunt doar aduse la cunoștința primarului. Astfel am câștigat foarte mult timp în luarea deciziilor și am evitat blocajul la nivelul conducerii primăriei.

Reușite mari la Siret, sub coordonarea lui Adrian Popoiu

Întrebare: Primăria Siret a atras în 2022 suma de 30 de milioane de euro fonduri europene, adică bugetul de investiții al orașului pe o sută de ani. De asemenea, Siretul a fost dat exemplu de Comisia Europeană pentru felul în care a atras și a investit banii Uniunii. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre aceste reușite? Cum este ca un oraș nu foarte mare precum Siretul din Suceava să se „remarce în mulțime”?

Răspuns: Pentru început vreau să vă spun că suma de 30 de milioane de euro este aferentă perioadei de programare 2014 – 2020 iar implementarea proiectelor s-a realizat între anii 2019 – 2024.

Vă pot spune că au fost foarte multe nopți nedormite, au fost multe zile în care s-a muncit de dimineața până după lăsarea întunericului, a fost o muncă fantastică de echipă, au fost multe provocări dar am reușit deși am avut parte de o concurenta serioasă mai ales în cadrul POR 2014-2020 unde sumele nu au fost prealocate ca în cazul proiectelor guvernamentale sau chiar PNRR – Fondul local.

Cred însă că pana la urma atuul principal este ECHIPA. Este frumos că Siretul a fost “remarcat in mulțime”, dar cred ca cel mai important lucru este că toate aceste finanțări duc la creșterea nivelului de trai al cetățenilor orașului nostru și contribuie la dezvoltarea sustenabilă comunității locale.