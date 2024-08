Adrian Negrescu, analist economic, a comentat creșterea inflației, luni, la postul B1 TV, și a declarat că în august ar trebui „să ne așteptăm, din păcate, din nou la scumpiri, cu o inflație care va rămâne peste 5%.”.

Întrebat ce stă la baza creșterii, analistul economic a explicat că evoluția inflației care aduce creșteri de prețuri era de așteptat câtă vreme la 1 iulie s-a majorat acciza la carburanți. Astfel, motorina și benzina au ajuns la peste 7,5 lei pentru un litru.

„Păi, în primul rând, era de așteptat această evoluție «pozitivă», ca să zic așa, a inflației, adică creșteri de prețuri, pentru că să nu uităm că noi de la 1 iulie am pus gaz pe focul creșterilor de prețuri, odată cu majorarea accizei la carburanți, care a dus prețurile la benzină și motorină peste 7,5 lei – și, bineînțeles, creșterile astea de prețuri la carburanți s-au văzut în toată economia. Pe de altă parte, am avut creșterea salariului minim pe economie tot de la 1 iulie și să nu uităm că am băgat și niște taxe noi în prețul gazelor de a crescut și prețul gazelor în această perioadă”.