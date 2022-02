„Eu nu sunt adeptul supraimpozitării proprietăţilor. Unde poate fi, şi am zis, o ajustare, este în zona de reglementare comercială a unor activităţi de business. Am mai spus o dată: să echilibrăm ce înseamnă business pe persoană juridică şi business pe persoană fizică, ca să fie o echitate fiscală. Haideţi să lăsăm societatea să se exprime şi o să vedeţi că soluţiile vor veni din societate”, a declarat Adrian Câciu.

Adrian Câciu a mai mărturisit în cadrul aceleiași conferințe că deși ANAF-ul are deja în vedere toate problemele legate de evaziunea fiscală, cu toate acestea lipsa unor instrumente specifice combaterii acestui tip de fraudă nu le-a permis să ia măsuri reale.

„Iar a fost o discuţie că luăm nişte măsuri, că facem factura business to business, că facem radarul mărfurilor. Acele măsuri sunt pentru combaterea evaziunii fiscale, apropo de capacitatea ANAF. ANAF poate identifica şi are deja nu numai studii, cifre, despre structura evaziunii fiscale. Nu a avut destule instrumente, ca să zic aşa a avut o serie de instrumente dar am mai pus în mâna ANAF-ului încă două instrumente: factura business to business pentru produsele cu risc fiscal ridicat, pentru care toată lumea cred că ştie că există evaziune în zona aceea şi radarul mărfurilor care permite ca orice transport de marfă să aibă o trasabilitate. Nu există un scop al suprataxării, ci doar al transparenţei, pentru că dacă lucrurile devin transparente, ele se fiscalizează de la sine, potrivit legilor”

Câciu, față-n față cu evazioniștii

Această declarație vine în contextul în care la sfârșitul anului trecut, Ministrul a luat parte la o întâlnire pe aceeași temă unde au participat și condamnați pentru fraudă și evaziune fiscală. În urma acestei conferințe, el a venit cu o soluție pentru redresarea economiei țării:

”Nu a fost asta scopul, că dacă micșorăm plafonul la microîntreprinderi, de acolo o să scoatem banii necesari pentru România. Banii necesari pentru ceea ce înseamnă redresarea României sau a bugetului de stat sau acoperirea facturii sociale care este imperios necesară vor fi din combaterea evaziunii fiscale”, a declarat Adrian Câciu la conferința la care a luat parte și premierul Nicolae Ciucă, în decembrie.